Dallas Cowboys: Dak Prescott stellt gegen die Philadelphia Eagles neuen Franchise-Rekord auf

Dak Prescott durchlebt mit den Dallas Cowboys eine schwierige Saison, ist nun aber statistisch die Nummer 1 der Franchise-Geschichte. Dak Prescott ist nun der effektivste Passgeber in der Franchise-Historie der Dallas Cowboys. Der Quarterback brach am Sonntag im Spiel gegen die Philadelphia Eagles den Rekord von Tony Romo (34.183) für die meisten Karriere-Passing-Yards in der Geschichte der Cowboys. Er durchbrach diesen Wert im dritten Viertel mit einem 9-Yard-Pass auf George Pickens.

Vor dem Spiel benötigte Prescott 160 Yards, um Romo in der ewigen Bestenliste zu überholen. Insgesamt warf er sogar für 354 Yards und führte sein Team nach einem 0:21 zu einem spektakulären 24:21-Comeback-Sieg. In seiner zehnten Saison – alle bei Dallas – hat Prescott nun bereits achtmal die Marke von 2.500 Passing-Yards übertroffen, darunter die Saison 2019 mit 4.902 Yards, in der ihm nur ein Yard fehlte, um Romos Franchise-Rekord für eine Saison (4.903; 2012) einzustellen.

