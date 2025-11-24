- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL: Tom Brady sorgt mit Versprecher für Diskussionen - Rassismus-Eklat mit N-Wort?

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 09:51 Uhr
  • ran.de

Bei der TV-Übertragung des NFL-Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles unterläuft Tom Brady als Co-Kommentator ein böser Versprecher. Forderungen nach seiner Entlassung kamen direkt auf.

Beim NFL-Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles (24:21) wurden die TV-Zuschauer in den USA nicht nur Augenzeuge einer phänomenalen Aufholjagd und eines Sieges der Cowboys. Sie wurden zudem Ohrenzeuge eines bösen Versprechers von Tom Brady.

Die Quarterback-Legende war in seiner Rolle als Experte beim übertragenden Sender "Fox Sports" im Einsatz und begleitete das Spiel als Co-Kommentator. Dabei rutschte ihm bei einem Sack von Dallas-Defender Osa Odighizuwa gegen Eagles-Spielmacher Jalen Hurts kurz vor Spielende beinahe das N-Wort heraus.

Im englischen Original wollte Brady eigentlich sagen: "Odighizuwa just blasted through Dickerson", um während der Einspielung der Zeitlupe die Leistung des Cowboys-Spielers zu würdigen, der sich vor seinem Sack stark gegen Eagles-Guard Landon Dickerson durchsetzte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Fans fordern Entlassung von Tom Brady

Allerdings versprach sich Brady und begann seinen Satz mit "Odighizuwa just blasted through Nicker...", was dem N-Wort extrem ähnlich klang. Er bemerkte seinen Fauxpas sofort und entschuldigte sich, allerdings lachte er dabei - was vielen Fans in den sozialen Medien zusätzlich zum Versprecher an sich missfiel.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Szene ging direkt viral, manche Stimmen forderten sogar eine sofortige Entlassung des siebenmaligen Super-Bowl-Siegers. Andere erstellten die typischen Memes und machten sich über den Patzer lustig.

Brady ist seit 2024 als Experte für "Fox" tätig und kassiert in einem Zeitraum von zehn Jahren 375 Millionen Dollar. Sein Engagement ruft jedoch auch immer wieder Kritik hervor, weil er gleichzeitig Teilhaber der Las Vegas Raiders ist und die Raiders von Bradys Einblicken als TV-Experte profitieren könnten.

Mehr News und Videos
imago images 1068370011
News

Kommentar: Bengals dürfen Burrow nicht mehr spielen lassen

  • 25.11.2025
  • 09:56 Uhr
imago images 1069537906
News

Totaler Kollaps: Die vielen Baustellen der Eagles

  • 25.11.2025
  • 09:30 Uhr

NFL-Highlights: Shedeur Sanders schreibt Geschichte bei erstem Start mit Browns

  • Video
  • 05:53 Min
  • Ab 0

NFL - Chiefs: Patrick Mahomes oder Travis Kelce? Chiefs-Star imitiert grandios

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0

NFL: "Peinlich" - Fans grillen Kansas City Chiefs und Detroit Lions trotz Sieg

  • Video
  • 02:59 Min
  • Ab 0

FSK 18? Alisha Lehmann begeistert Fans mit Oben-ohne-Fotos

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
2237904855
News

Wegen Playcalling: Nabers kritisiert Giants heftig

  • 25.11.2025
  • 08:44 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys Nov 23, 2025; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) looks to throws during the first quarter ag...
News

Cowboys schocken Eagles, Sanders schafft historisches

  • 25.11.2025
  • 08:42 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys Nov 23, 2025; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) warms up before the game against the Philad...
News

Prescott ist die Nummer 1 - Star-QB bricht Franchise-Rekord

  • 25.11.2025
  • 08:35 Uhr
imago images 1069541872
News

Mayfield verletzt: Bucs gehen gegen Rams unter

  • 25.11.2025
  • 08:33 Uhr