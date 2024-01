Nach der hohen Playoff-Niederlage der Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers ist die Kritik an Head Coach Mike McCarthy groß.

Die Kritik an Cowboys-Head-Coach Mike McCarthy ist nach dem Playoff-Aus so groß, dass bereits über Nachfolger spekuliert wird. Ex-NFL-Star Robert Griffin III hat eine ganz besondere Idee.

Der frühere Trainer der Green Bay Packers übernahm zur Saison 2020 die Cowboys und konnte sich in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils für die Playoffs qualifizieren, gewann aber lediglich in der Spielzeit 2022 ein Playoff-Spiel und scheiterte danach in der Divisional Round.