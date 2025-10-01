Anzeige
NFL

Dallas Cowboys - Jerry Jones tritt gegen Micah Parsons nach: Trade gibt ihm "ein gutes Gefühl"

  • Veröffentlicht: 01.10.2025
  • 08:47 Uhr
  • Oliver Jensen

Jerry Jones äußerte sich zu dem Vorwurf von Micah Parsons, nicht über den Trade informiert worden zu sein - und trat verbal erneut gegen seinen Ex-Spieler nach

Der Trade von Micah Parsons von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers erhitzt noch immer die Gemüter.

Nachdem Parsons am vergangenen Sonntag beim spektakulären 40:40-Unentschieden auf sein Ex-Team traf, kritisierte er Cowboys-Eigentümer Jerry Jones erneut.

Und zwar vor allem deshalb, weil er "nicht mit meinem Owner sprechen konnte. Die Person, die mich gedraftet hat. Ich habe es durch meinen Agenten herausgefunden."

Anzeige
Anzeige

Jones sollte Telefonnummer von Parsons löschen

Jones antwortete am Dienstag in seiner wöchentlichen Radioshow auf "105.3 The Fan" auf die Kritik von Parsons. "Ich möchte wirklich überhaupt nicht darauf reagieren", sagte Jones zunächst, fügte dann aber doch hinzu: "Diese Sache mit dem Telefonat wurde gestoppt, als er mir sagte, ich solle seine Nummer von meinem Telefonbuch nehmen. Es hieß: 'Ruf nicht mehr an.' Also habe ich diese Anrufe beendet."

Das Unentschieden gegen die Packers definierte Jones als einen Sieg gegen Parsons.

"Wenn er direkt gegen dich antritt und du ihn nicht auf deiner defensiven Seite des Balls hast, ist das ein wirklich guter Test", so Jones. "Ich bin froh, dass jeder sehen konnte, wo es hingeht. Das hat mir ein gutes Gefühl für unseren Trade gegeben."

Anzeige
Mehr News und Videos
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 01.10.2025
  • 08:56 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at New England Patriots Sep 28, 2025; Foxborough, Massachusetts, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) calls a play against the ...
News

Änderungen am Spielplan: Downgrade für die Patriots

  • 01.10.2025
  • 08:50 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Cleveland Browns at Philadelphia Eagles Aug 16, 2025; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Cleveland Browns quarterback Dillon Gabriel (5) runs with the ball against ...
News

Browns-Krise: Kehrtwende wohl auf Quarterback-Position

  • 01.10.2025
  • 08:49 Uhr
imago images 1067094995
News

Giants-Star schwer verletzt: OBJ fleht NFL an

  • 01.10.2025
  • 08:41 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Miami Dolphins Sep 29, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Miami Dolphins wide receiver Tyreek Hill (10) reacts after being placed on a medical ca...
News

Horrorverletzung von Hill überschattet Dolphins-Sieg

  • 01.10.2025
  • 08:40 Uhr
PHILADELPHIA, PA - NOVEMBER 26: Philadelphia Eagles place kicker Jake Elliott (4) kicks off during the game between the Buffalo Bills and the Philadelphia Eagles on November 26, 2023 at Lincoln Fin...
News

Eagles-Coach schimpft gegen Regeländerung

  • 01.10.2025
  • 08:39 Uhr

NFL-Highlights: Patrick Mahomes wirft Meilenstein für die Kansas City Chiefs

  • Video
  • 05:59 Min
  • Ab 0

Super Bowl - Halftime-Show sorgt für Ärger: "Schlimmste Entscheidung"

  • Video
  • 01:52 Min
  • Ab 0

NFL: Tyreek Hill mit emotionaler Botschaft an seine Fans

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at New England Patriots Sep 28, 2025; Foxborough, Massachusetts, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) calls a play against the ...
News

Patriots: Die Suche nach dem Brady-Erben ist beendet

  • 30.09.2025
  • 23:06 Uhr