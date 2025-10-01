Jerry Jones äußerte sich zu dem Vorwurf von Micah Parsons, nicht über den Trade informiert worden zu sein - und trat verbal erneut gegen seinen Ex-Spieler nach

Der Trade von Micah Parsons von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers erhitzt noch immer die Gemüter.

Nachdem Parsons am vergangenen Sonntag beim spektakulären 40:40-Unentschieden auf sein Ex-Team traf, kritisierte er Cowboys-Eigentümer Jerry Jones erneut.

Und zwar vor allem deshalb, weil er "nicht mit meinem Owner sprechen konnte. Die Person, die mich gedraftet hat. Ich habe es durch meinen Agenten herausgefunden."