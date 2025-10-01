NFL
Dallas Cowboys - Jerry Jones tritt gegen Micah Parsons nach: Trade gibt ihm "ein gutes Gefühl"
- Veröffentlicht: 01.10.2025
- 08:47 Uhr
- Oliver Jensen
Jerry Jones äußerte sich zu dem Vorwurf von Micah Parsons, nicht über den Trade informiert worden zu sein - und trat verbal erneut gegen seinen Ex-Spieler nach
Der Trade von Micah Parsons von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers erhitzt noch immer die Gemüter.
Nachdem Parsons am vergangenen Sonntag beim spektakulären 40:40-Unentschieden auf sein Ex-Team traf, kritisierte er Cowboys-Eigentümer Jerry Jones erneut.
Und zwar vor allem deshalb, weil er "nicht mit meinem Owner sprechen konnte. Die Person, die mich gedraftet hat. Ich habe es durch meinen Agenten herausgefunden."
Jones sollte Telefonnummer von Parsons löschen
Jones antwortete am Dienstag in seiner wöchentlichen Radioshow auf "105.3 The Fan" auf die Kritik von Parsons. "Ich möchte wirklich überhaupt nicht darauf reagieren", sagte Jones zunächst, fügte dann aber doch hinzu: "Diese Sache mit dem Telefonat wurde gestoppt, als er mir sagte, ich solle seine Nummer von meinem Telefonbuch nehmen. Es hieß: 'Ruf nicht mehr an.' Also habe ich diese Anrufe beendet."
Das Unentschieden gegen die Packers definierte Jones als einen Sieg gegen Parsons.
"Wenn er direkt gegen dich antritt und du ihn nicht auf deiner defensiven Seite des Balls hast, ist das ein wirklich guter Test", so Jones. "Ich bin froh, dass jeder sehen konnte, wo es hingeht. Das hat mir ein gutes Gefühl für unseren Trade gegeben."