Besonders gegen die Top-Teams der Liga konnte das Team zu häufig nicht seine Bestleistungen abrufen und gewann nur zwei von sieben Spielen gegen Teams, die diese Spielzeit die Postseason erreicht haben.

Nach dem Abschluss der Regular Season zog Head Coach Dan Campbell auf der abschließenden Pressekonferenz ein Resümee: "Nicht gut genug. Wir haben es nicht geschafft. Ich meine, wir haben unsere Ziele verfehlt, also nicht gut. Ich gebe mir selbst eine verdammte 6."

Nachdem sie zwei Jahre in Folge die NFC North gewonnen haben, landeten die Detroit Lions in dieser Saison mit einer 9-8-Bilanz auf dem letzten Platz der Division.

Detroit Lions: Coach Campbell stellt sich vor sein Team

Nichtsdestotrotz sah Campbell viel Positives bei seinen Spielern: "Ich bin stolz darauf, wie diese Jungs jede Woche reagiert haben. Das ist nicht einfach. Man gewinnt, man verliert, man gewinnt, man verliert, man gewinnt."

Und weiter: "Für die Jungs kann das natürlich frustrierend sein, aber sie kamen jeden Mittwoch wieder zur Arbeit und haben sich reingehängt, sie haben versucht, sich zu verbessern. Man geht raus zu den Spielen und reißt sich den Arsch auf, und manchmal hat es einfach nicht so geklappt, wie man es sich gewünscht hat. Aber diese Truppe hat nie aufgegeben, sie sind einfach wieder zurückgekommen, sie waren großartige Teamkollegen. Und dafür bin ich dankbar, für die Arbeitsmoral, die diese Jungs gezeigt haben."

Derart knapp die Playoffs zu verpassen, wurmt den Coach: "Das Enttäuschendste ist natürlich - das habe ich ihnen gestern Abend gesagt - dass wir im Grunde genommen nur einen Spielzug davon entfernt waren, dabei zu sein. Ein Spielzug, entweder im Spiel gegen Minnesota oder gegen Pittsburgh, und man ist wahrscheinlich dabei. Man hat eine gute Chance. So knapp ist es eben. Aber so ist diese Liga nun einmal."