american football

NFL Playoff-Spielplan: Wild Card Round steht fest - alle Termine und Uhrzeiten der Postseason bis zum Super Bowl 2026

  • Aktualisiert: 06.01.2026
  • 17:15 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Auch wenn die genauen Paarungen noch nicht feststehen, können die Fans schon einmal die Postseason planen.

Von Tobias Wiltschek

Noch steht ein Spieltag in der Regular Season der NFL an. Am kommenden Wochenende fallen die letzten Entscheidungen darüber, welche Teams an den Playoffs teilnehmen werden.

Doch schon jetzt können die Fans für die Postseason planen. Denn die genauen Termine und Kickoff-Zeiten für die Playoff-Spiele stehen fest.

Denver Broncos v Kansas City Chiefs - NFL 2025

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt nur bei einem der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Spielplan Wild-Card Round:

Samstag, 10. Januar, 22:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Carolina Panthers

Sonntag, 11. Januar, 02:00 Uhr: Green Bay Packers @ Chicago Bears

Sonntag, 11. Januar, 19:00 Uhr: Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars

Sonntag, 11. Januar, 22:30 Uhr: San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles

Montag, 12. Januar, 02:00 Uhr: Los Angeles Chargers @ New England Patriots

Dienstag, 13. Januar, 02:00 Uhr: Houston Texans @ Pittsburgh Steelers

Divisional Round:

Samstag, 17. Januar (ein Spiel): 22:30 Uhr
Sonntag, 18. Januar (zwei Spiele): 2:15 Uhr, 21 Uhr
Montag, 19. Januar (ein Spiel): 0:30 Uhr

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar (ein Spiel): 21 Uhr
Montag, 26. Januar (ein Spiel): 0:30 Uhr

Super Bowl:

Montag, 9. Februar: 0:30 Uhr

