Die New York Jets haben eine katastrophale Saison hinter sich - mal wieder. Doch an Kampfansagen mangelt es nicht. Der Blick geht bereits voller Zuversicht auf 2026. Von Chris Lugert Für die New York Jets war die NFL-Saison 2025 ein weiterer Reinfall. Nur drei Siege, miserable Leistungen in der Offense sowie Defense und ein Head Coach in Aaron Glenn, der in seinem ersten Jahr teilweise ratlos wirkte. Es war die zehnte Losing Season der Jets in Folge, die bislang letzte Playoff-Teilnahme aus der Saison 2010 wirkt wie aus einer anderen Epoche. Die Jets sind zum Inbegriff von Erfolglosigkeit geworden.

Doch der Optimismus bei "Gang Green" ist nach wie vor ungebrochen. "Ich glaube, dass wir schon nächstes Jahr wettbewerbsfähig und respektabel sein können", sagte General Manager Darren Mougey. Und Glenn betonte: "Wir erwarten nicht nochmal so eine Saison." Gewinner und Verlierer der Regular Season: Maye und Stafford trumpfen auf

Kommentar: Diese NFL-Regel ist eine einzige Farce Doch woher soll der Optimismus kommen? Womöglich ist der Draft ein Rettungsring, an dem sich die Franchise festklammern kann. Nach dem Trades von Sauce Gardner zu den Indianapolis Colts und Quinnen Williams zu den Dallas Cowboys haben die Jets reihenweise Picks.

Draft als Gamechanger für die Jets? Allein im kommenden Draft Ende April verfügen sie über zwölf Auswahlrechte, darunter vier der ersten 50. Außerdem kann New York auf mehr als 50 Millionen Dollar Cap Space zugreifen. Für einen GM eigentlich ein Schlaraffenland, wenn die Baustellen bei den Jets nicht so mannigfaltig wären. Und dennoch: "Ich freue mich auf die bevorstehende Offseason", sagte Mougey. Und er stellt klar: "Ich bin heute zuversichtlicher denn je, dass wir mit dem, was wir vorhaben, vorankommen werden."

NFL - Warten auf die Playoffs: New York Jets setzten Negativserie fort 1 / 8 © 2026 Getty Images Die längsten Playoff-Durststrecken der NFL

Alle wollen in den Super Bowl. Der Weg zum Spiel der Spiele in der NFL führt aber immer über die Playoffs. Schon die bleiben für einige Teams regelmäßig außer Reichweite. ran zeigt, wie lange einige Franchises auf eine Teilnahme an der Postseason warten (Stand: 5. Januar 2026). © 2026 Getty Images New York Jets: 15 Jahre

Wieder war es nichts mit den Playoffs. Die New York Jets waren auch in dieser Saison schon seit vielen Wochen chancenlos. Das Warten geht also weiter. Mittlerweile findet die heißeste Saisonphase zum 15. Mal nacheinander ohne die "Gang Green" statt. Ein unrühmlicher Rekord, die Jets warten damit länger als jedes andere Team aus NFL, NBA, MLB und NHL. © Imagn Images Atlanta Falcons: 8 Jahre

Am Ende hatten die Falcons mit 8-9 zwar die gleiche Bilanz wie die Panthers und die Buccaneers. Der Tiebreaker in der NFC South sprach aber am Ende für die Panthers und gegen das Team von Kirk Cousins. Zuletzt war die Franchise in der Saison 2017 dabei. Das Warten geht weiter. © Icon Sportswire Indianapolis Colts: 5 Jahre

Eine ganze Zeit lang waren die Indianapolis Colts Dauergast in den Playoffs. Aktuell wartet die Franchise seit der Saison 2020 auf eine Rückkehr. In dieser Saison sah es lange Zeit so aus, als ob sie die Flaute beenden könnten. Dann aber verloren sie sieben Spiele in Folge und scheiterten erneut. © IMAGO/Imagn Images New Orleans Saints: 5 Jahre

Es gab Zeiten, als auch die Saints regelmäßig in den Playoffs standen. Doch - wie die Colts - haben es die Saints seit 2020 nicht mehr in die Postseason geschafft. Der Unterschied zum Team aus Indianapolis: In dieser Saison waren sie von Beginn an chancenlos. © ZUMA Press Wire Tennessee Titans: 4 Jahre

Die Tennessee Titans mischten zuletzt in der Saison 2021 in den Playoffs mit. Damals war es die dritte Teilnahme nacheinander für die Franchise aus Nashville. Nun sind Ihre Chancen auf eine weitere Postseason haben die Titans nach Week 14 diesen Jahres allerdings schon verwirkt. © 2024 Getty Images Las Vegas Raiders: 4 Jahre

Ebenso lang liegt die bislang letzte Playoff-Teilnahme der Las Vegas Raiders zurück. Seit dem Umzug in die Zockermetropole steht erst ein Postseason-Auftritt zu Buche. Das war 2021, und dabei bleibt es einstweilen auch. © 2026 Getty Images Arizona Cardinals: 4 Jahre

Das dritte Team, das zum bislang letzten Mal in der Saison 2021 Postseason-Football erlebte, sind die Cardinals. Dass das Warten in dieser Spielzeit ein Ende haben könnte, war nie wirklich realistisch. In der starken NFC West lag das Team von Beginn an aussichtslos zurück.

Doch der Druck ist groß. Die Antwort auf die Frage, mit welchem Quarterback die Jets in die kommende Saison gehen werden, könnte entscheidend sein für die Zukunft von Mougey und Glenn. Einen weiteren Fehlgriff wie bei Justin Fields in dieser Saison können sie sich nicht leisten. Dass New York die letzten fünf Saisonspiele mit einem Gesamtergebnis von 46:188 verlor, war der Moral nicht zuträglich, teilweise wirkte es, als hätten sich die Spieler bereits aufgegeben.