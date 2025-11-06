Anzeige
nfl

Dallas Cowboys: Marshawn Kneeland verstirbt im Alter von 24 Jahren

  • Veröffentlicht: 06.11.2025
  • 15:59 Uhr
  • ran
Article Image Media
© Imago Images

Die Dallas Cowboys teilen mit, dass Marshawn Kneeland verstorben ist. Die Todesursache ist noch unklar.

Der 24-Jährige war von den Cowboys im Draft 2024 in der zweiten Runde ausgewählt worden.

Dem Defensive End war am Montag im Spiel gegen die Arizona Cardinals sein erster Touchdown in der NFL nach einem geblockten Punt gelungen. Insgesamt absolvierte Kneeland 18 Spiele.

"Mit großer Trauer geben die Dallas Cowboys bekannt, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein beliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gelten Marshawns Freundin Catalina und seiner Familie", gab die Franchise am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit bekannt.

NFL-Insider Ian Rapoport teilte ein Statement von Kneelands Berater Jonathan Perzley, indem dieser ebenfalls den Tod bestätigte und um Privatssphäre für die Angehörigen des verstorbenen Spielers bat.

