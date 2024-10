Dallas Cowboys: Trevon Diggs entschuldigt sich nach Ausfall gegenüber Reporter

Nach der Niederlage bei den San Francisco 49ers ist Trevon Diggs einen Reporter verbal angegangen. Nun gibt es eine Öffentliche Entschuldigung des Cornerbacks.

Trevon Diggs hat sich am Mittwoch öffentlich bei einem Reporter für seinen Ausfall entschuldigt, der dem Star-Cornerback der Dallas Cowboys nach dem Spiel gegen die San Francisco 49ers widerfahren ist.

"Ich hätte nicht so reagieren sollen, wie ich es getan habe. Ich entschuldige mich dafür", sagte Diggs. "Es kam vieles aus der Emotion heraus."

Umgehend nach dem Spiel kritisierte der Cornerback außerhalb der Kabine einen Reporter. Dieser konfrontierte Diggs während des Spiels mit einem X-Beitrag, in dem er ihn für den mangelnden Einsatz gegenüber 49ers-Star George Kittle bei einem Play in der zweiten Hälfte kritisierte.

"Aus dem ganzen Spiel, ist es das, was du davon mitgenommen hast? Du hast keine Ahnung von Football. Du kannst nichts von dem tun, was ich tue. Halt die Füße still, Kumpel", ärgerte sich Diggs und wurde anschließend noch ausfällig.

Nachdem der Reporter ihm entgegnete, dass sie noch weiter über die Leistung des Corners reden könnten, antwortete Diggs abfällig: "We can talk about deez nuts."