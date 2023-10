Anzeige

NFL-Legende Steve Smith und Broncos-Receiver Jerry Jeudy werden nach einem öffentlich ausgetragenen Disput wohl vorerst keine Freunde mehr.

Von Philipp Schmalz

NFL-Legende Steve Smith und Broncos-Receiver Jerry Jeudy haben zum Start von Week 6 auch abseits des Rasens für Unterhaltung gesorgt. Im Vorlauf des "Thursday Night Game" zwischen den Kansas City Chiefs und Denver (19:8) lieferten sich die beiden Football-Stars ein Wortgefecht, bevor Smith Jeudy vor laufenden TV-Kameras harsch kritisierte.

Dabei war der ehemalige NFL-Star, der mittlerweile für das NFL Network als Experte tätig ist, mit guten Intentionen in den Tag gegangen. Smith erklärte, dass er Jeudy kürzlich in seinem Podcast als "JAG" (engl. "just another guy") bezeichnet hatte und sich für diese Äußerung beim Wide Receiver der Denver Broncos nun entschuldigen wollte.

Dieser soll allerdings nicht wirklich an einer Entschuldigung des 44-Jährigen interessiert gewesen sein. Videos auf den sozialen Netzwerken zeigen, wie Jeudy an Smith vorbeiläuft, diesen anschreit und laut Aussage von Smith selbst auch beleidigt.

Auf sich sitzen lassen wollte der fünfmalige Pro Bowler das aber nicht und setzte zu einer weiteren "Entschuldigung" an.