Detroit Lions: Analytics-Modell unterstützt Dan Campbells Entscheidungen

Beide Versuche misslangen, die Lions endeten anstelle von sechs Punkten nur mit null Punkten aus beiden Drives. Sechs Punkte, mit denen die Lions am Ende gewonnen hätten. Die Partie ging mit 34:31 an die 49ers.

Das Modell berechnet die Werte anhand der Statistiken der eigenen Offense, der gegnerischen Defense, dem Zeitpunkt im Spiel sowie "Down and Distance", also Versuch und noch zurückzulegende Yards.

Nicht mit einberechnet werden jedoch Dynamiken wie Momentum des Spiels, Müdigkeit der Spieler oder äußere Einflüsse wie Wetter oder Lautstärke des Stadions.