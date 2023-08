Anzeige

Dan Campbell, Head Coach der Detroit Lions, fordert weiterhin einen lebendigen Löwen als Team-Maskottchen. Die Liga schiebt dem 47-Jährigen allerdings wohl einen Riegel vor.

Dass Pressetermine mit Dan Campbell, Head Coach der Detroit Lions, immer für kuriose Geschichten gut sind, ist keine Neuentdeckung. Im Rahmen eines Interviews mit dem Satire-Format "Pardon my Take" forderte Campbell nun erneut einen Löwen an der Seitenlinie.

Die Besitzerin der Lions, Sheila Ford Hamp, habe kein Problem damit, allerdings würde die NFL das Vorhaben verbieten.

Campbell äußerte bereits 2021 in einem Interview mit "Pardon my Take" den Wunsch nach einem lebendigen Löwen als Maskottchen.

"Ich würde liebend gerne einen Löwen haben und angeleint mit ihm über den Trainingsplatz schlendern. Wir könnten uns dann zum Beispiel hinter die Kicker stellen, während sie versuchen, ein Field Goal zu erzielen", sagte er.