Jared Goff unterschreibt einen neuen Vertrag bei den Detroit Lions - und was für einen! Der Quarterback stößt in neue Dimensionen vor.

Jared Goff ist ab sofort der bestbezahlte Spieler in der Geschichte der Detroit Lions.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, unterschreibt der Quarterback einen Vierjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 212 Millionen Dollar. 170 Millionen Dollar erhält Goff garantiert.

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 53 Millionen Dollar steigt der 29-Jährige zudem zum zweitteuersten Spielmacher der NFL auf. Nur Joe Burrow von den Cincinnati Bengals (55 Mio. Dollar) kassiert im Schnitt pro Jahr noch mehr.

Goff spielt seit 2021 in Detroit, nachdem er im Rahmen eines Trades von den Los Angeles Rams nach Michigan gewechselt war. In der vergangenen Saison führte er die Lions bis ins NFC Championship Game, wo Detroit knapp gegen die San Francisco 49ers verlor.

2016 war Goff von den Rams an erster Stelle im Draft gepickt worden, er war der erste Spieler, den die Franchise nach ihrer Rückkehr nach Los Angeles auswählte. Mit dem Team erreichte er nach einer starken Saison 2018 den Super Bowl, dort unterlagen Goff und Co. jedoch den New England Patriots.

Nach einer schwächeren Saison 2020 wurde Goff von den Rams im Tausch mit Matthew Stafford und mehreren Draftpicks nach Detroit geschickt. Im Januar revanchierte sich Goff mit dem Sieg in der ersten Playoff-Runde gegen Los Angeles.