Am Sonntag im Spiel der Detroit Lions bei den Green Bay Packers sind die Bestmarken von Peyton Manning und Brock Purdy höchst gefährdet.

Jared Goff könnte am Sonntag etwas erreichen, was selbst NFL-Legenden wie Tom Brady oder Joe Montana nicht gelungen ist.

Sollte sich der Quarterback der Detroit Lions auch im Topspiel der NFC North gegen die Green Bay Packers (So. ab 22:25 Uhr im ran-Liveticker) so stark präsentieren wie zuletzt, könnte er gleich einen doppelten Rekord aufstellen.

Denn laut "NBC" steht er gleich in zwei Kategorien - Passquote und Passer Rating – kurz davor, im Zeitraum von sechs Spielen in Folge die bisherigen Bestmarken geradezu zu pulverisieren.

In den vergangenen fünf Spielen hat der Teamkollege des deutschen Wide Receivers Amon-Ra St. Brown sagenhafte 88 seiner 106 Pässe an den Mann gebracht, was einer Passquote von 83,0 Prozent entspricht.

Die bislang höchste Completion Percentage in einem Zeitraum von sechs Partien hatte Peyton Manning im Jahr 2008 mit 78,3 Prozent erzielt.

Auch was das Passer Rating betrifft, ist Goff in ganz neuen Sphären unterwegs. In den vergangenen fünf Spielen, die seine Lions übrigens alle gewinnen konnten, steht er bei einem Passer Rating von 146.5.