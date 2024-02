Vor Draft 2024: NFL-Scout vergleicht Michigan-Quarterback J.J. McCarthy wohl mit Joe Burrow

Weiter heißt es: "J.J. McCarthy wird in der Scouting-Community sehr geliebt. Er ist verdammt zäh. Er hat einen starken Arm, ist ein sehr guter Athlet und gut zu trainieren."

Denn wie ein "ESPN"-Reporter in der "Matt Barrie Show" erzählte, habe dieser Scout den 21-Jährigen mit einem der besten NFL-Quarterbacks verglichen: "J.J. McCarthy wäre Joe Burrow, wenn er bei einem Team spielen würde, das den Ball wirft."

Unter Experten gehört McCarthy zwar nicht zum ersten Tier bei den Spielmachern, ist in Mock Drafts aber häufig als später Erstrundenpick zu finden. Eine Meinung, die ein namentlich nicht genannter NFL-Scout offenbar teilt.

Dazu gehört auch J.J. McCarthy, der die vergangenen zwei Jahre als Quarterback für die Michigan Wolverines startete und sich mit seinem Team in der abgelaufenen Saison zum College-Champion krönte.

Michigan-Quarterback J.J. McCarthy könnte im Draft 2024 in der ersten Runde ausgewählt werden. Ein NFL-Scout zieht angeblich Vergleiche zu Bengals-Star Joe Burrow.

J.J. McCarthy mit guten Zahlen für College-Champion Michigan

Auch bei einem General Manager eines NFC-Teams soll McCarthy hoch im Kurs stehen. "McCarthy darf in Michigan nicht viel machen, aber er ist so mutig und zäh. Er hat so viel Mut, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Und er ist ein viel besserer All-Around-Passer, als man ihm zusteht", wird dieser zitiert.

Bei den Wolverines lief in der vergangenen Saison viel über das Run Game, die Zahlen von McCarthy können sich aber trotzdem sehen lassen. In 15 Partien warf er für 2.991 Yards sowie 22 Touchdowns bei nur vier Interceptions, auch die Completion Percentage von 72,3 Prozent war durchaus überzeugend.