Michigan Wolverines krönen sich nach Sieg über Washington zum College-Champion

Washington-QB Michael Penix Jr. zeigte eine solide Leistung, konnte mit 255 Yards aber nicht an seine Glanzleistung aus dem Halbfinale gegen Texas anknüpfen. Der 23-Jährige leistete sich einige Ungenauigkeiten und warf zudem auch zwei Interceptions.

Das an Nummer eins gerankte Team wurde seiner leichten Favoritenrolle dabei vor allem im Laufspiel gerecht. Insgesamt 303 Yards zauberte die Offense um Star-RB Blake Corum auf den Rasen. Sowohl Corum als auch Donovan Edwards gelangen dabei jeweils zwei Touchdowns.

Für Michigan ist es der zehnte Titel in der langen Uni-Historie.

26 Jahre mussten die Wolverines warten - jetzt ist der nationale Titel im College Football wieder in Michigan. Das Team aus der Big10-Conference gewann ein umkämpftes Finale gegen die Washington Huskies mit 34:13.

Die Michigan Wolverines haben sich zum College-Champion gekrönt. In einem engen Spiel setzte sich das Team um Trainer Jim Harbaugh unter dem Strich verdient mit 34:13 gegen die Washington Huskies durch.

Michigan mit starker Anfangsphase

Michigan startete die Partie mit einem starken Drive, lief mehrfach zum First Down. Donovan Edwards vollendete die gute Anfangsphase mit einem 41-Yard-Lauf zum Touchdown.

Auch in der Folge war das Harbaugh-Team klar spielbestimmend, verpasste es aber sich deutlich abzusetzen. Kurz vor der Pause konnte Washington so per 3-Yard-Pass von Michael Penix Jr. auf Jalen McMillan auf 10:17 verkürzen.