Am elften Spieltag gewinnen die San Francisco 49ers souverän gegen die Tampa Bay Buccaneers, die Buffalo Bills finden gegen die New York Jets zurück in die Erfolgsspur. Die späten Spiele vom Sonntag im Überblick.

Tampa Bay Buccaneers @ San Francisco 49ers 14:27

Die San Francisco 49ers bleiben nach dem klaren Sieg in der Vorwoche gegen die Jacksonville Jaguars auf der Siegerstraße.

Ein gut aufspielender Brock Purdy zerlegte eine anfällig Buccaneers-Defensive. Der Youngster brachte 21 seiner 25 Pässe für 333 Yards und drei Touchdowns an. Dabei bediente er lediglich vier Passempfänger. Brandon Aiyuk konnte fünf Catches in 156 Yards und einen Touchdown umwandeln.

Auf Seiten der Buccaneers konnte Baker Mayfield (29/45, 246 Passing Yards und einen Touchdown) einige Nadelstiche setzen, musste aber auch eine Interception, einen Fumble und vier Sacks hinnehmen. Besonders in der Redzone ließ das Team von Head Coach Todd Bowles einige Punkte liegen.

Die 49ers stehen nun bei 7:3, die Buccaneers bei 4:6.