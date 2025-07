NFL - Aaron Rodgers und Jalen Ramsey? Zocker strafen Pittsburgh Steelers ab

Die Pittsburgh Steelers haben in der Saison 2025 offenbar viel vor. Die Zocker sind davon aber noch nicht überzeugt.

Die Pittsburgh Steelers haben sich namhaft verstärkt. Die Franchise will es in der NFL-Saison 2025 offenbar wissen, was nicht nur die Verpflichtung von Quarterback-Legende Aaron Rodgers beweisen soll. Oder der Trade von Jalen Ramsey.

Die Zocker kann das offenbar überhaupt nicht überzeugen. Denn wie beim Wettanbieter "DraftKings" zu sehen ist, sind die Steelers in der Mehrzahl der Spiele nur Außenseiter. Zumindest was die Quoten angeht.

Rodgers hin, Ramsey her: Es sind ganze sechs Partien, in die die Steelers – wohlgemerkt Stand Anfang Juli – laut den Quoten der Buchmacher als Favorit reingehen.

Die Steelers sind in Woche 1 bei den Jets der Favorit, ebenso in Woche 2 gegen die Seahawks, in Woche 6 gegen die Browns, in Woche 9 gegen die Colts, in Woche 15 gegen die Dolphins und in Woche 17 bei den Browns.

Außenseiter sind sie hingegen in Week 3 und 4 bei den Patriots und gegen die Vikings, in Woche 7 bei den Bengals, in Week 8 gegen die Packers und an den Spieltagen 10 bis 14 bei den Chargers, gegen die Bengals, bei den Bears, gegen die Bills und bei den Ravens.

Dazu auch in Week 16 bei den Lions und zum Abschluss der Regular Season gegen die Ravens.

Sollte es so kommen, wäre das eine 6:11-Bilanz. Es wäre die erste negative Saison seit 2003 und die erste für Tomlin. Der 53-Jährige ist seit 2007 Head Coach der Pittsburgh Steelers, und seitdem hat die Franchise keine negative Bilanz mehr hingelegt. Allerdings konnten die Steelers zuletzt 2016 ein Playoff-Spiel gewinnen.