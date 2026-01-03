Ein Ex-Profi der Los Angeles Lakers erhebt gegenüber der Mama von einem der Kinder von Packers-Neuzugang Trevon Diggs schwere Vorwürfe. Groteske Geschichte aus der Welt des US-Sports. Kurz nach seiner Entlassung bei den Dallas Cowboys wurde Ex-All-Pro Trevon Diggs von den Green Bay Packers verpflichtet. Der 27-Jährige ist aktuell aber nicht nur aufgrund seines sportlichen Neustarts in den Schlagzeilen. Der Cornerback hat drei öffentlich bekannte Kinder mit unterschiedlichen Frauen. Die Mama seines zweiten Sprösslings sieht sich nun mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie womöglich einen NBA-Star umbringen wollte.

Yasmine Lopez und Diggs wurden im Jahr 2021 Eltern des gemeinsamen Sohnes Chosen Alexander. Ein gutes Verhältnis zwischen beiden besteht nicht. So beschuldigte sie den NFL-Star bereits öffentlich, ein schlechter Vater zu sein. "Trevon ist ein Versager, ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Er hat buchstäblich nichts für Chosen getan. Keine Windeln. Keine Feuchttücher. Keine Babynahrung", schrieb sie nur wenige Monate nach der Geburt bei "X". "Er hat Chosen in sechs Monaten nur 30 Minuten gesehen. Er ist absolut widerlich. Alles, was Chosen hat, verdankt er mir." So treibe sich Diggs ihrer Meinung nach lieber in Stripclubs herum und werfe mit Geld um sich.

Die Beziehung mit dem Packers-Neuzugang ist aber nicht die einzige Verbindung zu einem Sportler, die Lopez unterhielt. Nur zwei Jahre später ging sie eine Beziehung mit Christian Wood, dem damaligen Big Man der Los Angeles Lakers ein. Auch mit ihm bekam sie ein Kind – und auch mit ihm gibt es keinen guten Umgang. Im Gegenteil.

Lopez wurde bereits vor einem knappen Jahr wegen Sachbeschädigung am Haus des Basketballers verhaftet. Aufnahmen zeigten, wie die Social-Media-Influencerin über den Zaun seines Hauses sprang und sein Auto zerkratzte. In der Folge konnte sich Wood vorübergehend das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Kobe Sean sichern. Laut US-Medien erwirkte er zudem eine einstweilige Verfügung gegen Lopez.

Sollte Woods umgebracht werden? Zudem behauptet der frühere Lakers-Profi nun, Lopez sei an einem gegen ihn gerichteten Mordversuch, der als Einbruchsversuch getarnt war, beteiligt gewesen. Demnach befand sich der Sportler Anfang November alleine zuhause, als mehrere Männer versuchten, in sein Anwesen zu gelangen. Wood holte in der Folge seine Waffe heraus und feuerte einen Schuss auf den Boden ab, um die Männer zu verscheuchen. Der 30-Jährige ist nun der Meinung, dass Lopez den Raubüberfall inszeniert hat, um ihm größeren Schaden zuzufügen, zumal es keine weiteren Einbrüche in der Gegend gab. So habe seine Ex wiedehrolt Äußerungen getätigt, die sein Leben "bedrohten und in denen sie zum Ausdruck brachte, dass sie mich tot sehen will".