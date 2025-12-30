- Anzeige -
Von den Cowboys gecuttet

NFL: Green Bay Packers holen Trevon Diggs vom Waiver Wire - und übernehmen Mega-Vertrag

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 23:53 Uhr
  • ran.de
CHARLOTTE, NC - OCTOBER 12: Dallas Cowboys corner back Trevon Diggs 7
CHARLOTTE, NC - OCTOBER 12: Dallas Cowboys corner back Trevon Diggs 7© IMAGO/Icon Sportswire

Nach seiner Entlassung bei den Dallas Cowboys hat Trevon Diggs einen neuen Arbeitgeber gefunden: Die Green Bay Packers übernehmen die Dienste und den Vertrag des Cornerbacks.

Die Dallas Cowboys haben Cornerback Trevon Diggs wenige Tage vor dem letzten Saisonspiel überraschend entlassen. Der 27-Jährige hat schnell einen neuen Arbeitgeber gefunden: Die Green Bay Packers übernehmen die Dienste von Diggs via Waiver Wire.

Die Packers reagieren damit auf die beiden Verletzungen der Cornerbacks Nate Hobbs und Kamal Hadden. Die Passverteidiger verletzten sich im Spiel gegen die Baltimore Ravens und werden in dieser Saison, je nach Tiefe des Playoff-Runs der Packers, nicht mehr eingesetzt werden können.

Die Entscheidung markiert das Ende einer schwierigen Phase zwischen den Cowboys und dem Spieler. Medienberichten zufolge basierte das Aus auf einer länger schwelenden Unzufriedenheit – sowohl sportlich als auch im Umgang miteinander.

Diggs hatte erst 2023 eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre unterschrieben, die ihm insgesamt 97 Millionen US-Dollar einbringen sollte. Doch Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück: In den vergangenen zwei Jahren kam der Cornerback nur auf 21 Einsätze.

Trevon Diggs: Verletzungsserie, Leistungsloch, Undiszipliniertheiten

Nach einem Kreuzbandriss 2023 folgten weitere Knieprobleme sowie eine Gehirnerschütterung, die er sich nach eigener Aussage bei einem Unfall im eigenen Zuhause zuzog.

Sportlich blieb Diggs hinter seinen früheren Leistungen zurück: In acht Saisonspielen verbuchte er 27 Tackles, jedoch weder Interceptions noch Pass-Breakups – ein deutlicher Kontrast zu seiner Glanzsaison 2021, in der er elf Interceptions fing und zum All-Pro gewählt wurde.

Eine endgültige Trennung nach Saisonende galt ohnehin als wahrscheinlich, da sie den Cowboys rund zwölf Millionen Dollar Cap-Space eingespart hätte und keine garantierten Zahlungen mehr anstanden.

Dallas setzt nun verstärkt auf jüngere Alternativen im Defensive Backfield und musste zuletzt auch den früheren Pro Bowler DaRon Bland verletzungsbedingt auf die Injured-Reserve-Liste setzen.

