- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

Babymama von NFL-Star Diggs: Ex-Lakers-Star Christian Wood beschuldigt sie des versuchten Mordes

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 17:16 Uhr
  • ran.de

Ein Ex-Profi der Los Angeles Lakers erhebt gegenüber der Mama von einem der Kinder von Packers-Neuzugang Trevon Diggs schwere Vorwürfe.

Groteske Geschichte aus der Welt des US-Sports. Kurz nach seiner Entlassung bei den Dallas Cowboys wurde Ex-All-Pro Trevon Diggs von den Green Bay Packers verpflichtet. Der 27-Jährige ist aktuell aber nicht nur aufgrund seines sportlichen Neustarts in den Schlagzeilen.

Der Cornerback hat drei öffentlich bekannte Kinder mit unterschiedlichen Frauen. Die Mama seines zweiten Sprösslings sieht sich nun mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie womöglich einen NBA-Star umbringen wollte.

- Anzeige -
- Anzeige -
Starker Start: Drake Maye

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

Yasmine Lopez und Diggs wurden im Jahr 2021 Eltern des gemeinsamen Sohnes Chosen Alexander. Ein gutes Verhältnis zwischen beiden besteht nicht. So beschuldigte sie den NFL-Star bereits öffentlich, ein schlechter Vater zu sein.

"Trevon ist ein Versager, ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Er hat buchstäblich nichts für Chosen getan. Keine Windeln. Keine Feuchttücher. Keine Babynahrung", schrieb sie nur wenige Monate nach der Geburt bei "X". "Er hat Chosen in sechs Monaten nur 30 Minuten gesehen. Er ist absolut widerlich. Alles, was Chosen hat, verdankt er mir."

So treibe sich Diggs ihrer Meinung nach lieber in Stripclubs herum und werfe mit Geld um sich.

- Anzeige -

Yasmine Lopez: Festnahme nach Sachbeschädigung

Die Beziehung mit dem Packers-Neuzugang ist aber nicht die einzige Verbindung zu einem Sportler, die Lopez unterhielt. Nur zwei Jahre später ging sie eine Beziehung mit Christian Wood, dem damaligen Big Man der Los Angeles Lakers ein. Auch mit ihm bekam sie ein Kind – und auch mit ihm gibt es keinen guten Umgang. Im Gegenteil.

Lopez wurde bereits vor einem knappen Jahr wegen Sachbeschädigung am Haus des Basketballers verhaftet. Aufnahmen zeigten, wie die Social-Media-Influencerin über den Zaun seines Hauses sprang und sein Auto zerkratzte.

In der Folge konnte sich Wood vorübergehend das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Kobe Sean sichern. Laut US-Medien erwirkte er zudem eine einstweilige Verfügung gegen Lopez.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Diggs' Ex-Freundin: Sollte Woods umgebracht werden?

Zudem behauptet der frühere Lakers-Profi nun, Lopez sei an einem gegen ihn gerichteten Mordversuch, der als Einbruchsversuch getarnt war, beteiligt gewesen. Demnach befand sich der Sportler Anfang November alleine zuhause, als mehrere Männer versuchten, in sein Anwesen zu gelangen.

Wood holte in der Folge seine Waffe heraus und feuerte einen Schuss auf den Boden ab, um die Männer zu verscheuchen.

Der 30-Jährige ist nun der Meinung, dass Lopez den Raubüberfall inszeniert hat, um ihm größeren Schaden zuzufügen, zumal es keine weiteren Einbrüche in der Gegend gab. So habe seine Ex wiedehrolt Äußerungen getätigt, die sein Leben "bedrohten und in denen sie zum Ausdruck brachte, dass sie mich tot sehen will".

Lopez bestreitet die Vorwürfe von Christian Wood

In Befragungen sagte er bereits aus, dass Lopez ihm "weiterhin schreibt, dass sie hofft, ich würde sterben, und dass sie unserem Sohn sagen würde, ich sei tot. Frau Lopez fährt in ihren Nachrichten fort und schreibt, sie hoffe, jemand würde mich erschießen."

Die zweifache Mutter bestreitet derweil jegliche Beteiligung und erhob stattdessen ihrerseits eine Klage mit dem Vorwurf, Wood habe sie mehrfach getreten, geschlagen und festgehalten.

Ein Ende der Streitigkeiten ist nicht in Sicht.

Mehr NFL-News
CHARLOTTE, NC - DECEMBER 21: Tampa Bay Buccaneers quarter back Baker Mayfield (6) looks to throw a pass as Carolina Panthers defensive end A Shawn Robinson (94) is held by Tampa Bay Buccaneers offe...
News

Kommentar: Diese NFL-Regel ist eine einzige Farce

  • 03.01.2026
  • 19:53 Uhr
CLEVELAND, OH - DECEMBER 28: Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) throws a pass during the first quarter of the National Football League game between the Pittsburgh Steelers and Clevel...
News

Rodgers-Zukunft: Zwei Alternativen zum Karriereende

  • 03.01.2026
  • 17:40 Uhr
imago images 1070351080
News

Verrät Tom Brady hier den kommenden Nummer-1-Pick?

  • 03.01.2026
  • 16:58 Uhr
imago images 1070083546
News

NFL: Seahawks sichern sich den NFC-Titel - Lamar Jackson entscheidet MVP-Duell

  • 03.01.2026
  • 16:53 Uhr
Chicago Bears v Green Bay Packers - NFL 2025
News

Micah Parsons erhebt neue Vorwürfe gegen Jerry Jones

  • 03.01.2026
  • 16:47 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - DECEMBER 28: Indianapolis Colts quarterback Philip Rivers (17) runs off the field after an NFL, American Football Herren, USA game between the Jacksonville Jaguars and the Indian...
News

Rücktritt 2.0: Philip Rivers macht erneut Schluss

  • 03.01.2026
  • 16:46 Uhr
ATLANTA, GA - DECEMBER 29: Los Angeles quarterback Matthew Stafford (9) hands off to running back Kyren Williams (23) during the NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Rams...
News

Playoff Picture: Rams müssen zum Titelverteidiger

  • 03.01.2026
  • 16:43 Uhr
Matthew Stafford (LA Rams)
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 03.01.2026
  • 16:29 Uhr
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 03.01.2026
  • 11:09 Uhr
LANDOVER, MD - DECEMBER 25: Dallas Cowboys wide receiver George Pickens (3) looks in a pass during game between the Dallas Cowboys and the Washington Commanders on December 25, 2025 at Northwest St...
News

Vergrault Jerry Jones den nächsten Superstar?

  • 03.01.2026
  • 10:36 Uhr