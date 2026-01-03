NFL - Giants-Star gar nicht krank? Foto sorgt für Wirbel - New York äußert sich

Theo Johnson tauchte trotz einer Infektionserkrankung in der Öffentlichkeit auf. Sein Team reagiert auf die entstandene Verwirrung.

Von Tobias Wiltschek

Für die New York Giants hat das letzte Spiel der Regular Season keine Bedeutung mehr. Schon lange vor der Partie am Sonntagabend gegen die Dallas Cowboys war das Team aus dem Big Apple aus dem Playoff-Rennen der NFL ausgeschieden.

Dennoch stand das Team, oder besser gesagt, ein Spieler des Teams zuletzt im Fokus. Theo Johnson fällt offiziell wegen einer Krankheit für das letzte Saisonspiel der Giants aus. Das hinderte den Tight End aber nicht daran, sich am Freitag das NBA-Spiel der New York Knicks gegen die Atlanta Hawks im Madison Square Garden anzuschauen.

Als ihn eine Kamera einfing und sein Gesicht auf dem Videowürfel der legendären Arena zu sehen war, winkte er dem übrigen Publikum fröhlich zu. Von Krankheit war nichts zu spüren. Auch er selbst postete auf Instagram: "Ich bin nicht krank."