NFL Franchise Tag 2024: Saquon Barkley kann gehen - News und Gerüchte im Ticker

Franchise Tag 2024: Die Kandidaten

Ab sofort wird es in der Offseason der NFL erstmals so richtig ernst. Denn die zweiwöchige Phase, in der die Teams wichtige Spieler mit dem sogenannten Franchise Tag an sich binden können, hat begonnen. Jede Franchise kann dabei einen Spieler aus ihrem Kader, der zum Unrestricted Free Agent werden würde, mit dem Tag versehen. ran gibt einen Überblick. © Icon Sportswire