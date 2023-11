NFL in Frankfurt: Patrick Esume tritt ins Fettnäpfchen

Anzeige

Eigentor von Patrick Esume. Der "Coach" hat auf Social Media einen Fake-Post geteilt und wird nun von den Fans belächelt.

Patrick Esume hat sich auf Social Media einen Ausrutscher erlaubt. Auf seinem X-Profil teilte der Commissioner der European League of Football (ELF) einen offensichtlichen Troll-Post in Bezug auf das NFL-Spiel in Frankfurt zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins.

"Schande...", fügte Esume dem Retweet hinzu. Doch worum ging es überhaupt?

Der Ursprungs-Post des X-Users "@Aule1986" zeigte zerstörte und verbrannte Sitzschalen eines Fußball-Stadions. Die Tribüne des Stadions war von heftigem Vandalismus betroffen.

Dazu schrieb der User: "Unfassbar, was die angeblich so friedlichen Football Fans hier in Frankfurt abziehen."

Ein offensichtlicher Fake-Post - doch scheinbar nicht für jeden, als ein solcher zu entpuppen. Dass es sich überhaupt nicht um Bilder des Chiefs-Dolphins-Spiels handeln kann, zeigt die Farbe der Sitzschalen auf dem Bild.