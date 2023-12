Anzeige

Jonathan Owens, Safety der Green Bay Packers, und Turn-Weltstar Simone Biles sind seit April dieses Jahres verheiratet. Owens erklärte nun, wie sich beide kennenlernten und sorgte damit für Verwunderung.

"Ich wusste zu der Zeit nicht, wer sie war", erklärte Jonathan Owens mit Verweis auf Simone Biles. Schwer vorstellbar, immerhin hat die Turnerin in ihrer Karriere unglaubliche 23 WM-Titel gewonnen und nennt zudem auch noch vier olympische Goldmedaillen ihr Eigen.

Trotzdem will der Safety der Green Bay Packers sie nicht gekannt haben, als sich beide über eine Dating-App kennenlernten.

In einem Interview mit "The Pivot" erzählte er: "Das erste, was ich sah, war, dass sie eine Menge Follower hatte, also dachte ich mir: 'Sie muss gut sein.' Als sie die Olympischen Spiele gewann, war ich auf dem College, und wir hatten kein NBC. Wir hatten keine Olympia-Kanäle."

"Wir sind Ende Juli, Anfang August im Camp. Ich habe nicht darauf geachtet, also hätte ich nie einen Moment gehabt, in dem ich zugeschaut hätte", so Owens weiter.