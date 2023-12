Mit dem Verweis auf die Zuständigkeit der NFL erklärte er, es seien "2 bis 2,5 Pfund zu wenig Luft" enthalten gewesen. "Wir haben nichts damit zu tun. Waren wir uns dessen bewusst? Ja, definitiv", so die Coaching-Legende: "Man müsste mit der Liga darüber sprechen, was da passiert ist. Dieser Teil der Sache wird von ihnen kontrolliert."

Klare Aussage von Bill Belichick. Der Head Coach der New England Patriots hat bestätigt, dass die Kicking Bälle im Spiel gegen die Kansas City Chiefs am vergangenen Wochenende zu schwach aufgepumpt waren. Zuerst hatte "MassLive.com" darüber berichtet.

Beim Spiel zwischen den New England Patriots und den Kansas City Chiefs haben einige Bälle nicht genug Luft. Bill Belichick spricht Klartext.

Laut "ESPN" hatten Patriots-Spieler in privaten Gesprächen eingeräumt, dass es enttäuschend war, dass die Bälle nicht korrekt aufgepumpt waren. Dabei merkten sie an, dass dies aber für beide Teams galt. Vor allem Patriots-Kicker Ryland soll stark frustriert gewesen sein.

Chiefs-Kicker Butker führte sein verschossenes Field Goal übrigens nicht auf die laschen Bälle zurück. "Ich denke, es war meine Technik. Es war einer dieser Kicks, die man gerne nochmal machen würde." Zudem erklärte er, selbst nicht festgestellt zu haben, dass die Bälle zu wenig mit Luft gefüllt waren.

So hätten ihn die Schiedsrichter in der Halbzeit darüber informiert. Immerhin: Bei seinem ersten Field Goal im dritten Viertel, nachdem die Bälle in der Halbzeitpause aufgepumpt wurden, merkte er einen deutlichen Unterschied.