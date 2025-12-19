Green Bay Packers und Chicago Bears: Große Verletzungssorgen vor dem Division-Duell

Die Chicago Bears und die Green Bay Packers müssen möglicherweise verletzungsbedingt in dem Division-Duell auf mehrere Top-Spieler verzichten. Das Division-Duell zwischen den Chicago Bears (10-4) und den Green Bay Packers (9-4-1) ist das Top-Spiel von Woche 16. Die beiden Traditionsteams treffen im "Sunday Night Game" um 2:20 Uhr deutscher Zeit aufeinander. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Umso bitterer, dass beide Teams wohl verletzungsbedingt auf Leistungsträger verzichten müssen. Den Bears fehlen mit Rome Odunze (Fuß) und Luther Burden III (Knöchel) zwei ihrer besten Wide Receiver. Odunze ist mit 661 Receiving-Yards die Nummer 1 seiner Mannschaft, Burden III belegt mit 479 Yards teamintern Rang 4.

Es wird das dritte Spiel in Folge sein, das Odunze aufgrund seiner anhaltenden Fußverletzung verpasst, mit der er seit Ende Oktober zu kämpfen hat. Bereits vor dem ersten Duell der Bears mit den Packers (28:21 für GB) am 7. Dezember wurde er aus dem Kader gestrichen, ehe er am vergangenen Sonntag gegen die Cleveland Browns kurzfristig ausfiel. Burden III hingegen stand vergangene Woche noch auf dem Platz. Der 22-Jährige befindet sich in seiner ersten NFL-Saison, nachdem er in der 2. Runde an Position 39 gepickt wurde.

