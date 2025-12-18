NFL News
NFL: Ex-Profi Myles Jack festgenommen - Vorwurf des gefährlichen Waffengebrauchs
Der frühere NFL-Profi Myles Jack hat gewaltigen Ärger mit den Behörden. Nach einem gefährlichen Schusswaffengebrauch muss der 30-Jährige eine harte Strafe befürchten.
Mächtiger Wirbel um Ex-NFL-Star Myles Jack! Der ehemalige Linebacker der Jacksonville Jaguars und Pittsburgh Steelers muss sich laut übereinstimmenden amerikanischen Medienberichten in Texas wegen Waffenbesitzes vor Gericht verantworten.
Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, wurde Jack am Dienstag in Texas festgenommen.
Die Polizei soll am 16. Dezember um 5:40 Uhr Schüsse aus der Wohnung gehört haben, nachdem sie alarmiert worden war und Jack einen Kontrollbesuch abstatten wollte.
Daraufhin sicherten die Behörden die Umgebung ab und evakuierten einige andere Wohnungen. Derweil hörte die Polizei, dass ein Fenster im zweiten Stock zerbrach und sahen einen Mann herausklettern und zu Boden fallen.
Dabei handelte es sich um Jack, der um 7:12 Uhr festgenommen wurde. Für den früheren Football-Star ging es allerdings zunächst ins Krankenhaus, wo er wegen Verletzungen behandelt werden musste, die allerdings nicht lebensbedrohlicher Natur waren.
Anklage gegen Jack: Ex-NFL-Profi droht harte Strafe
Jack soll sich zum Zeitpunkt des Ereignisses alleine in der Wohnung befunden haben. Gegen den 30-Jährigen läuft nun laut Polizei eine Anklage wegen gefährlichen bzw. potenziell tödlichen Gebrauchs einer Schusswaffe. Dabei handelt es sich um ein "Verbrechen dritten Grades", was einem mittelschweren Vergehen entspricht.
Die Strafe kann zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren variieren, wenngleich es Jack nicht so heftig treffen könnte, zumal offenbar niemand zu Schaden gekommen ist.
Jack von 2016 bis 2023 NFL-Profi
Jack wurde im Jahr 2016 von den Jacksonville Jaguars gedraftet und blieb der Franchise bis 2021 treu. Daraufhin verbrachte er ein Jahr bei den Steelers, ehe ein erneutes Kurz-Engagement bei den Eagles seine letzte Saison darstellte.
Kurz nach seinem Karriereende wurde Jack im Oktober 2023 zusammen mit seiner Mutter zum Besitzer der Eishockey-Franchise Allen Americans.
Was genau Jack nun dazu veranlasst hat, in seiner Wohnung mit einer Schusswaffe Gebrauch zu machen, bleibt schleierhaft.