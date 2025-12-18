Der frühere NFL-Profi Myles Jack hat gewaltigen Ärger mit den Behörden. Nach einem gefährlichen Schusswaffengebrauch muss der 30-Jährige eine harte Strafe befürchten.

Mächtiger Wirbel um Ex-NFL-Star Myles Jack! Der ehemalige Linebacker der Jacksonville Jaguars und Pittsburgh Steelers muss sich laut übereinstimmenden amerikanischen Medienberichten in Texas wegen Waffenbesitzes vor Gericht verantworten.

Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, wurde Jack am Dienstag in Texas festgenommen.

Die Polizei soll am 16. Dezember um 5:40 Uhr Schüsse aus der Wohnung gehört haben, nachdem sie alarmiert worden war und Jack einen Kontrollbesuch abstatten wollte.

Daraufhin sicherten die Behörden die Umgebung ab und evakuierten einige andere Wohnungen. Derweil hörte die Polizei, dass ein Fenster im zweiten Stock zerbrach und sahen einen Mann herausklettern und zu Boden fallen.

Dabei handelte es sich um Jack, der um 7:12 Uhr festgenommen wurde. Für den früheren Football-Star ging es allerdings zunächst ins Krankenhaus, wo er wegen Verletzungen behandelt werden musste, die allerdings nicht lebensbedrohlicher Natur waren.