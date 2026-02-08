- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

Green Day wird bei Super-Bowl-Auftritt zwei Mal zensiert

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 10:20 Uhr
  • ran.de

Beim Super Bowl LX spielt Green Day auch den Hit "American Idiot". Allerdings wird der Song an zwei Stellen zensiert.

Mit Spannung wurde der Auftritt von Green Day vor dem Kickoff des Super Bowl LX zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks erwartet. Inwiefern würde die Punkband den Auftritt im Levi's Stadium für Kritik an den aktuellen Verhältnissen in den USA nutzen?

Diese Frage stellten sich nicht nur die Organisatoren der NFL. Die Antwort: Auf Green-Day-Art.

- Anzeige -
- Anzeige -

Green Day beim Super Bowl zensiert

Tatsächlich performten Billie Joe Armstrong & Co. ihren Hit "American Idiot". Doch die Regie zensierte den Text an gleich zwei Stellen.

Zunächst war die Originalzeile "The subliminal mindfuck America" nicht im Originalton zu hören, später auch die in Anspielung auf US-Präsident Donald Trump und seine Anhängerschaft umgedichtete Zeile "I'm not part of a MAGA agenda".

Bereits in der Vergangenheit hatte Armstrong diese Zeile statt des eigentlichen Satzes "I'm not part of a redneck agenda" performt. Die Zensur im Rahmen des Super Bowl war nicht nur im TV, sondern auch vor Ort im Stadion zu hören.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1072110489
News

Patriots-Star verliert Super Bowl und wohl auch Freundin

  • 10.02.2026
  • 11:23 Uhr
Keion White in San Francisco abgeschossen
News

Erneut NFL-Profi in San Francisco angeschossen

  • 10.02.2026
  • 11:12 Uhr
imago images 1072345586
News

Wettquoten zu Super Bowl 2027: Seahawks nicht alleiniger Favorit

  • 10.02.2026
  • 10:51 Uhr
Bad Bunny
News

Nach Halftime Show: Bad Bunny löscht Instagram-Account

  • 10.02.2026
  • 10:41 Uhr
Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) celebrates after winning Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. The Seattle Seahawks defeated the N...
News

Kommentar: Es braucht keine Superstar-QBs für den Titel

  • 10.02.2026
  • 10:40 Uhr
David Njoku
News

Browns-Legende muss Cleveland verlassen

  • 10.02.2026
  • 10:29 Uhr
imago images 1058736589
News

Super Bowl: Die besten Werbespots - Pepsi vs. Cola geht weiter

  • 10.02.2026
  • 10:27 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) and running back Kenneth W...
News

Super Bowl 2026: Kenneth Walker III als MVP ausgezeichnet

  • 10.02.2026
  • 10:25 Uhr
Seattle Seahawks head coach Mike MacDonald holds the Vince Lombardi Trophy after the Seattle Seahawks defeated the New England Patriots to win Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, Califo...
News

Seahawks zerlegen Patriots - Seattle ist Super-Bowl-Champ

  • 10.02.2026
  • 10:25 Uhr
Seahawks-Headcoach Mike Macdonald mit dem Siegerpokal
News

Super Bowl LX: Starke Marktanteile für RTL

  • 10.02.2026
  • 10:24 Uhr