NFL

Super Bowl 2026 Halftime Show: Bad Bunny sorgt für Statement - zwei Mega-Stars als Überraschungsgäste

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 10:21 Uhr
  • ran.de

Bad Bunny liefert seine Halftime Show beim Super Bowl LX auf einer Plantage mitten im Levi's Stadium. Auch Lady Gaga und Ricky Martin übernehmen einen Gesangspart.

Für Spektakel sorgten die New England Patriots und die Seattle Seahawks in der ersten Hälfte von Super Bowl LX nicht. Dafür war dann Bad Bunny mit seiner Halftime Show zuständig.

Für den Auftritt des puertoricanischen Latin-Stars wurde groß aufgefahren, eine Plantage über eine große Fläche des Feldes aufgebaut. Umringt von Dutzenden Tänzerinnen und Tänzern - darunter Hollywood-Star Jessica Alba - performte sich Bad Bunny durch seine Hits wie "DTMF" oder "Titi Me Pregunto".

Als Überraschungsgast trat auch Lady Gaga ans Mikrofon und stimmte Latin-Klänge an. Auch Ricky Martin übernahm einen Part.

Halftime Show: Bad Bunny mit Puerto-Rico-Flagge

Danach zeigte sich Bad Bunny mit einer großen Nationalflagge Puerto Ricos, wenig später traten weitere Darsteller mit Flaggen amerikanischer Nationen auf, während der 31-Jährige allen Ländern die Ehre erwies. Unter anderem betonte er: "Gott schütze Amerika."

Nach der Super Bowl Performance ließ die NFL auf der Leinwand die Botschaft verbreiten: "Liebe ist kraftvoller als Hass."

Die Songliste im Überblick:

"Titi Me Pregunto"

"Yo perreo sola"

"Safaera"

"VOY A LLeVARTE PA PR"

"EoO"

"MONACO"

"Die With a Smile" (feat. Lady Gaga)

"BAILE INoLVIDABLE"

"NUEVAYoL"

"LO QUE LE PASO A HAWAii" (feat. Ricky Martin)

"El Apagon"

"CAFé CON RON"

"DtMF"

