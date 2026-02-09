Bad Bunny liefert seine Halftime Show beim Super Bowl LX auf einer Plantage mitten im Levi's Stadium. Auch Lady Gaga und Ricky Martin übernehmen einen Gesangspart.

Für Spektakel sorgten die New England Patriots und die Seattle Seahawks in der ersten Hälfte von Super Bowl LX nicht. Dafür war dann Bad Bunny mit seiner Halftime Show zuständig.

Für den Auftritt des puertoricanischen Latin-Stars wurde groß aufgefahren, eine Plantage über eine große Fläche des Feldes aufgebaut. Umringt von Dutzenden Tänzerinnen und Tänzern - darunter Hollywood-Star Jessica Alba - performte sich Bad Bunny durch seine Hits wie "DTMF" oder "Titi Me Pregunto".

Als Überraschungsgast trat auch Lady Gaga ans Mikrofon und stimmte Latin-Klänge an. Auch Ricky Martin übernahm einen Part.