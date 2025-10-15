Bad Bunny wird in der Halbzeitpause des 60. Super Bowls im Februar 2026 auftreten. NFL-Commissioner Roger Goodell hat sich nun zur hitzigen Diskussion geäußert. In den USA sorgt die Ernennung von Bad Bunny zum Halftime-Show-Act beim Super Bowl in gewissen Kreisen noch immer für Unbehagen. Commissioner Roger Goodell hat sich nun erstmals zur Kontroverse rund um die Entscheidung für den Puerto-Ricaner geäußert. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Power Ranking: Chiefs fast Spitze, Jets bodenlos "Das ist sorgfältig durchdacht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals einen Künstler ausgewählt haben, bei dem es keine negativen Reaktionen oder Kritik gab. Das ist ziemlich schwierig, wenn buchstäblich hunderte Millionen Menschen zuschauen", betonte der 66-Jährige bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Fall Meetings der NFL. "Wir sind zuversichtlich, dass es eine großartige Show werden wird. Er ist sich bewusst, welche Plattform er hat, und ich denke, es wird aufregend und ein verbindender Moment werden", so Goodell weiter.

Bad Bunny beim Super Bowl: Petition fordert neue Super Bowl Halftime Show Zuvor ging sogar eine Petition an den Start, die eine Planänderung forderte. Statt dem Rapper soll demnach der 73-jährige Country-Sänger George Strait in der Halbzeit auftreten. "George Strait, bekannt als der 'King of Country', verkörpert das Herz und die Seele der amerikanischen Musik. Mit über 60 Nummer-1-Hits und mehr als 40 Jahren in der Musikbranche ist George Strait nicht nur eine Legende im Country-Genre, sondern auch ein fester Bestandteil der amerikanischen Musikgeschichte", heißt es unter anderem in der Petition auf "change.org".

Und weiter: "Seine Fähigkeit, mit seinen zeitlosen Songs Generationen zu überschreiten, findet bei einem vielfältigen Publikum Anklang und begeistert sowohl langjährige Fans als auch Neulinge." Über 70.000 Menschen haben bereits unterzeichnet. In den USA ist die Ernennung von Bad Bunny zum Super-Bowl-Halftime-Act vor allem von Seiten der MAGA-Anhänger mittlerweile auch ein politisches Thema geworden.

