NFL

NFL Woche 8: Darum fangen die Spiele am Sonntag eine Stunde früher an

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 13:04 Uhr
  • ran.de

Vorsicht, das gibt es an diesem Wochenende für NFL-Fans zu beachten! Am Sonntag beginnen die Spiele jeweils eine Stunde früher als gewohnt.

Aufgepasst, NFL-Fans!

Am Sonntag, dem 26. Oktober 2025, gibt es andere Kickoff-Zeiten in der NFL.

Während in Deutschland die Uhren in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Stunde zurückgestellt werden, geschieht dies in den USA traditionell eine Woche später.

Dies bedeutet für die NFL-Fans in Deutschland, dass die Partien an diesem Wochenende eine Stunde eher beginnen.

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

  • Spielplan der Saison 2025

  • Standings in den Divisions

  • Super Bowl betroffen: NFL revolutioniert Pro Bowl

NFL Kickoff-Zeiten: Um wie viel Uhr beginnen die Partien am Sonntag?

Anstatt wie gewohnt um 19:00 Uhr, beginnen am 8. NFL-Spieltag am Sonntag, dem 26. Oktober, die ersten Partien deutscher Zeit bereits um 18:00 Uhr.

Dies betrifft auch die Begegnung im späteren Slot, die um 21:05 Uhr statt normalerweise um 22:05 Uhr losgeht, selbiges bei den Spielen, die normalerweise um 22:25 Uhr starten, am 26. Oktober aber eben um 21:25 Uhr.

Zeitumstellung: Welche NFL-Spiele sind noch betroffen?

Sowohl das Sunday Night Game als auch das Monday Night Game in Week 8 werden in Deutschland eine Stunde früher beginnen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag geht es zum Sunday Night Football zwischen den Green Bay Packers und den Pittsburgh Steelers bereits um 01:20 Uhr los.

Das Monday Night Game zwischen den Washington Commanders und den Kansas City Chiefs beginnt in der Nacht von Montag auf Dienstag um 01:15 Uhr.

Außerdem ist auch das Thursday Night Game von kommender Woche betroffen: Statt wie gewohnt um 02:15 Uhr treffen die Baltimore Ravens und die Miami Dolphins am 31. Oktober um 01:15 Uhr aufeinander.

NFL Spielplan: Ab wann werden die Kickoff-Zeiten wieder "normal"?

In den USA wird die Zeit in der Nacht von Samstag, dem 1. November, auf Sonntag, dem 2. November, umgestellt.

Ab den Sonntagsspielen in Woche 9 der NFL finden also alle Spiele wieder zu den gewohnten Uhrzeiten statt.

Hier findet ihr den gesamten Spielplan mit allen Uhrzeiten im Überblick.

