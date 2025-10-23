Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet die "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
2. Miami Dolphins (1-6)
Strength of Schedule: .474
Anzeige
3. New Orleans Saints (1-6)
Strength of Schedule: .504
Anzeige
4. Tennessee Titans (1-6)
Strength of Schedule: .547
Anzeige
5. Baltimore Ravens (1-5)
Strength of Schedule: .496
Anzeige
Anzeige
6. Cleveland Browns (2-5)
Strength of Schedule: .455
7. Las Vegas Raiders (2-5)
Strength of Schedule: .543
Anzeige
Anzeige
8. New York Giants (2-5)
Strength of Schedule: .565
Anzeige
9. Arizona Cardinals (2-5)
Strength of Schedule: .578
Anzeige
10. Houston Texans (2-4)
Strength of Schedule: .547
11. Cincinnati Bengals (3-4)
Strength of Schedule: .464
12. Washington Commanders (3-4)
Strength of Schedule: .535
13. Dallas Cowboys (3-3-1)
Strength of Schedule: .496
14. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-3)
Strength of Schedule: .504
15. Minnesota Vikings (3-3)
Strength of Schedule: .558
16. Carolina Panthers (4-3)
Strength of Schedule: .496
17. Kansas City Chiefs (4-3)
Strength of Schedule: .504
18. Chicago Bears (4-2)
Strength of Schedule: .500
19. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (4-3)