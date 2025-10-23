Anzeige
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge vor Week 8: Wer hat aktuell den Nummer-1-Pick?

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 13:07 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Vor dem 8. NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Es ist momentan ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Pick.

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2016?

ran blickt vor dem 8. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "Tankathon").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet die "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

NFL, American Football Herren, USA Chicago Bears at Detroit Lions Sep 14, 2025; Detroit, Michigan, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates after a play against the Chicag...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

1. New York Jets (0-7)

Strength of Schedule: .487

NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at New York Jets Oct 19, 2025 East Rutherford, New Jersey, USA New York Jets fans react during the fourth quarter of the NFL game between the Jets and the Carolina Panthers at MetLife Stadium.
NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at New York Jets Oct 19, 2025 East Rutherford, New Jersey, USA New York Jets fans react during the fourth quarter of the NFL game between the Jets and the Carolina Panthers at MetLife Stadium. East Rutherford MetLife Stadium New Jersey USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xVincentxCarchiettax 20251019_vtc_cb6_16318© IMAGO/Imagn Images

2. Miami Dolphins (1-6)

Strength of Schedule: .474

3. New Orleans Saints (1-6)

Strength of Schedule: .504

4. Tennessee Titans (1-6)

Strength of Schedule: .547

5. Baltimore Ravens (1-5)

Strength of Schedule: .496

Baltimore Ravens wide receiver Deandre Hopkins 10 gestures after a first down against the Houston Texans during the first quarter at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, on Sunday, October 5, 2025.
Baltimore Ravens wide receiver Deandre Hopkins 10 gestures after a first down against the Houston Texans during the first quarter at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, on Sunday, October 5, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA BAL20251005118 DAVIDxTULIS© IMAGO/UPI Photo
6. Cleveland Browns (2-5)

Strength of Schedule: .455

7. Las Vegas Raiders (2-5)

Strength of Schedule: .543

8. New York Giants (2-5)

Strength of Schedule: .565

October 20, 2025, Denver, Colorado, USA: Giants Head Coach BRIAN DABOLL looks on from the sidelines during the 1st. Half at Empower Field at Mile High Sunday afternoon. Broncos beat the Giants 33-32.
October 20, 2025, Denver, Colorado, USA: Giants Head Coach BRIAN DABOLL looks on from the sidelines during the 1st. Half at Empower Field at Mile High Sunday afternoon. Broncos beat the Giants 33-32. Denver USA - ZUMAav4_ 20251020_zaf_av4_024 Copyright: xHectorxAcevedox© IMAGO/ZUMA Press Wire
9. Arizona Cardinals (2-5)

Strength of Schedule: .578

10. Houston Texans (2-4)

Strength of Schedule: .547

11. Cincinnati Bengals (3-4)

Strength of Schedule: .464

12. Washington Commanders (3-4)

Strength of Schedule: .535

NFL, American Football Herren, USA Washington Commanders at Dallas Cowboys Oct 19, 2025 Arlington, Texas, USA Washington Commanders quarterback Jayden Daniels 5 calls a play at the line of scrimmage against the Dallas Cowboys d2q of the game at AT&T Stadium.
NFL, American Football Herren, USA Washington Commanders at Dallas Cowboys Oct 19, 2025 Arlington, Texas, USA Washington Commanders quarterback Jayden Daniels 5 calls a play at the line of scrimmage against the Dallas Cowboys d2q of the game at AT&T Stadium. Arlington AT&T Stadium Texas USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xKevinxJairajx 20251019_hlf_aj6_247© IMAGO/Imagn Images

13. Dallas Cowboys (3-3-1)

Strength of Schedule: .496

14. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-3)

Strength of Schedule: .504

15. Minnesota Vikings (3-3)

Strength of Schedule: .558

16. Carolina Panthers (4-3)

Strength of Schedule: .496

17. Kansas City Chiefs (4-3)

Strength of Schedule: .504

October 19, 2025:Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes 15 looks to pass during an NFL, American Football Herren, USA football game against the Las Vegas Raiders at GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, MO.
October 19, 2025:Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes 15 looks to pass during an NFL, American Football Herren, USA football game against the Las Vegas Raiders at GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, MO. /CSM Kansas City United States of America - ZUMAc04_ 20251019_zma_c04_472 Copyright: xDavidxSmithx© IMAGO/ZUMA Press Wire

18. Chicago Bears (4-2)

Strength of Schedule: .500

19. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (4-3)

Strength of Schedule: .487

20. Los Angeles Chargers (4-3)

Strength of Schedule: .487

21. Buffalo Bills (4-2)

Strength of Schedule: .400

22. Seattle Seahawks (5-2)

Strength of Schedule: .522

NFL, American Football Herren, USA Houston Texans at Seattle Seahawks Oct 20, 2025 Seattle, Washington, USA Seattle Seahawks safety Ty Okada 39, Seattle Seahawks linebacker Drake Thomas 42 and Seattle Seahawks linebacker Ernest Jones IV 13 celebrate after a pass breakup during the fourth quarter against the Houston Texans at Lumen Field.
NFL, American Football Herren, USA Houston Texans at Seattle Seahawks Oct 20, 2025 Seattle, Washington, USA Seattle Seahawks safety Ty Okada 39, Seattle Seahawks linebacker Drake Thomas 42 and Seattle Seahawks linebacker Ernest Jones IV 13 celebrate after a pass breakup during the fourth quarter against the Houston Texans at Lumen Field. Seattle Lumen Field Washington USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xKevinxNgx 20251021_rgo_cf9_105© IMAGO/Imagn Images

23. Los Angeles Rams (5-2)

Strength of Schedule: .526

24. Detroit Lions (5-2)

Strength of Schedule: .545

25. Pittsburgh Steelers (4-2)

Strength of Schedule: .473

October 16, 2025, Cincinnati, Ohio, USA: Pittsburgh Steelers tight end Pat Freiermuth 88 runs with the ball during the second half of an NFL, American Football Herren, USA football game against the Cincinnati Bengals in Cincinnati Thursday, Oct. 16, 2025.
October 16, 2025, Cincinnati, Ohio, USA: Pittsburgh Steelers tight end Pat Freiermuth 88 runs with the ball during the second half of an NFL, American Football Herren, USA football game against the Cincinnati Bengals in Cincinnati Thursday, Oct. 16, 2025. Cincinnati USA - ZUMAm282 20251016_zsp_m282_032 Copyright: xBrianxMackx© IMAGO/ZUMA Press Wire

26. Denver Broncos (5-2)

Strength of Schedule: .462

27. Tampa Bay Buccaneers (5-2)

Strength of Schedule: .478

28. Philadelphia Eagles (5-2)

Strength of Schedule: .543

NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Minnesota Vikings Oct 19, 2025 Minneapolis, Minnesota, USA Philadelphia Eagles wide receiver A.J. Brown 11 waves to the fans after the game against the Minnesota Vikings at U.S. Bank Stadium.
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Minnesota Vikings Oct 19, 2025 Minneapolis, Minnesota, USA Philadelphia Eagles wide receiver A.J. Brown 11 waves to the fans after the game against the Minnesota Vikings at U.S. Bank Stadium. Minneapolis U.S. Bank Stadium Minnesota USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBradxRempelx 20251019_tdc_ai9_437© IMAGO/Imagn Images

29. New England Patriots (5-2)

Strength of Schedule: .333

30. San Francisco 49ers (5-2)

Strength of Schedule: .500

31. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (4-1-1)

Strength of Schedule: .518

32. Indianapolis Colts (6-1)

Strength of Schedule: .470

NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Los Angeles Chargers Oct 19, 2025 Inglewood, California, USA Indianapolis Colts running back Jonathan Taylor 28 celebrates after the game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Los Angeles Chargers Oct 19, 2025 Inglewood, California, USA Indianapolis Colts running back Jonathan Taylor 28 celebrates after the game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium. Inglewood SoFi Stadium California USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJaynexKamin-Onceax 20251019_jko_aj4_084© IMAGO/Imagn Images
