Nicht Taylor Swift - und nicht Adele. Das Geheimnis um die Halftime Show beim nächsten Super Bowl ist gelüftet.

Das Geheimnis ist gelüftet! Die NFL hat bekannt gegeben, wer beim kommenden Super Bowl im Februar 2026 in Santa Clara die Halftime Show performen wird.

Benito Antonio Martinez Ocasio, besser bekannt als Bad Bunny, wird während der Halbzeitpause die Bühne im Levi's Stadium für sich einnehmen.