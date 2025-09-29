Anzeige
Halftime Show beim Super Bowl: Nicht Taylor Swift! NFL bestätigt Bad Bunny als Künstler

  • Aktualisiert: 29.09.2025
  • 10:32 Uhr
  • ran.de

Nicht Taylor Swift - und nicht Adele. Das Geheimnis um die Halftime Show beim nächsten Super Bowl ist gelüftet.

Das Geheimnis ist gelüftet! Die NFL hat bekannt gegeben, wer beim kommenden Super Bowl im Februar 2026 in Santa Clara die Halftime Show performen wird.

Benito Antonio Martinez Ocasio, besser bekannt als Bad Bunny, wird während der Halbzeitpause die Bühne im Levi's Stadium für sich einnehmen.

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) calls out coverage against the Ravens at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri on Sunday, September 28, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA KCP2025...

Der 31-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem der weltweit wichtigsten Künstler entwickelt, gewann drei Grammy Awards und wurde unter anderem 2022 zum Billboard Artist of the Year gewählt.

Halftime Show beim Super Bowl: Auch Taylor Swift war im Gespräch

Im kommenden November startet der Musiker, der sich zuletzt unter anderem auch als Schauspieler in Happy Gilmore 2 verdient machte, in der Dominikanischen Republik in eine Welttour.

Für die Halftime Show waren zuletzt unter anderem auch Künstlerinnen wie Taylor Swift und Adele im Gespräch.

