Star-Receiver A.J. Brown ist gegen Tampa Bay erneut wenig in die Eagles-Offense eingebunden. Nach dem Spiel postet er einen Bibelvers, in dem es darum geht, nicht willkommen zu sein. Die Spekulationen beginnen sofort.

Ein kryptischer Post von A.J. Brown lässt die Vermutung aufkommen, dass der Receiver bei den Philadelphia Eagles derzeit nicht wirklich glücklich ist.

Der 30-Jährige brachte es beim 31:25-Sieg der Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers in Week 4 der NFL nur auf sieben Receiving Yards bei zwei von neun gefangenen Pässen. Schon in den Spielen zuvor war der Star-Receiver wenig in das Offensiv-Spiel eingebunden.

Nach der Partie postete Brown bei X einen Bibelvers, der Spekulationen auslöste. "Wenn du nicht willkommen bist, wenn man dir nicht zuhört, zieh dich still zurück. Mach keine Szene. Zuck mit den Schultern und geh deiner Wege", so die wörtliche Übersetzung.

Der Vers stammt aus dem Markus-Evangelium und lautet in der deutschen Übersetzung wie folgt: "Seid ihr aber irgendwo nicht willkommen und will man eure Botschaft nicht hören, so geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst."