Einst hat Fußball-Profi Harry Kane vom FC Bayern München mit einem Abenteuer als NFL-Kicker geflirtet. Der deutsche Kicker Lenny Krieg von den Atlanta Falcons hat allerdings Zweifel. New England Patriots statt FC Bayern München? Mit einem Versuch als NFL-Kicker hat Fußball-Profi Harry Kane schon mehrfach mehr oder weniger ernst kokettiert. So sagte der bekennende Patriots-Fan 2023 im US-Fernsehen: "Ich schaue die NFL seit rund zehn Jahren. Ich liebe sie und würde es deshalb gern versuchen." Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Schon zwei Jahre zuvor zog er Parallelen zwischen den Jobs als Fußball- und NFL-Kicker: Die Kicks im US-Sport seien "fast mit einem Elfmeter vergleichbar". Und dass Kane diese beherrscht, beweist seine Elfmeter-Quote von gut 89 Prozent. Nun allerdings trat ausgerechnet ein deutscher NFL-Kicker auf die Bremse: Als Fußballer problemlos in der NFL durchstarten? Das ist laut Lenny Krieg von den Atlanta Falcons ein Trugschluss.

Lenny Krieg: "Das würde nicht gut gehen" "Ohne große Vorbereitungszeit ist es problematisch. Vom reinen Talent bestimmt. Aber mal eben zu sagen: 'Ich bin jetzt in einem Team für einen Monat und dann bin ich bereit' – das würde nicht gut gehen. Vielleicht für einen kurzen Moment, aber nicht langfristig", sagte Krieg der "Bild". Um den Übergang vom Fußball zum American Football wirklich zu meistern, brauche es laut Krieg "rund zwei bis drei Jahre". Die größte Schwierigkeit laut dem Berliner: Die Umgewöhnung der Schusstechnik. "So wie man gegen einen Football tritt, würde ich niemals gegen einen Fußball kicken", erklärt Krieg: "Im Fußball spielt man ja sehr viel damit, mit Effet oder mit Unterschnitt zu schießen. Im Football dagegen will man eigentlich genau eine Sache machen und die Tag ein, Tag aus genau so wiederholen." Auch Umstände wie das Tragen eines Helms und von Schulterpads sowie der Ablauf mit Snap und Hold würden eine Umgewöhnung erfordern. "Das dauert alles seine Zeit", so Krieg.

