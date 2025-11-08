Anzeige

Indianapolis Colts: Offensive Line richtig stark Jones selbst schiebt alle Lobpreisungen von sich. "Jeder von uns ist gut vorbereitet. Die Coaches stellen uns gut ein und wir ziehen es durch. Die Jungs vor mir machen es uns leicht, egal ob wir passen oder laufen", sagt der Quarterback. Und damit hat er auch nicht unrecht. Insbesondere, wenn es um die Jungs vor ihm geht, seine Offensive Line. Vor Jahren noch mitverantwortlich, dass Andrew Luck seine Karriere früh beendete, gehört die aktuelle Besetzung um den österreichischen Left Tackle Bernhard Raimann zum Besten, was die Liga im Bereich Bodyguards zu bieten hat.

Raimann, Left Guard Quenton Nelson und Right Tackle Braden Smith sind die Konstanten aus den Vorjahren. Raimann wurde in der vorangegangenen Offseason dementsprechend entlohnt, 100 Millionen Dollar für die nächsten vier Jahre. Nelson gehört seit seinem Rookie-Jahr durchweg zum All Pro- oder zumindest dem All Star-Team an. Auf Center und Right Guard gab es vor der Saison allerdings Umbauarbeiten. Ryan Kelly und Will Fries verließen Indy Richtung Minnesota zu den Vikings. Die letztjährigen Rookies Tanor Bortolini und Matt Goncalves füllten die Lücken umgehend, machen die Verluste vergessen.

Insbesondere Bortolini mit seinen Stärken im Blocken für das Laufspiel macht es auch Running Back Jonathan Taylor leichter. Und JT – wie er in der Colts-Kabine gerufen wird – liefert ab. 895 Rushing Yards in neun Spielen – fast 100 pro Spiel – und dazu zwölf Touchdowns. In beidem führt er die Liga an. Auch Jones weiß um die Bedeutung Taylors für die Offense.

"Er ist gewaltig. Er ist Woche für Woche zur Stelle und haut diese Runs raus", lobt Jones seinen Running Back: "Vor allem in der Red Zone macht das einfach den Unterschied aus." Und Taylor gibt das Lob umgehend zurück. "Das Maß an Disziplin, das er an den Tag legt, ist nicht von dieser Welt. Er ist verdammt hart im Nehmen", zählt der Running Back die Vorzüge von Jones auf.

Irsay-Tochter übernimmt für verstorbenen Vater Hart im Nehmen - das trifft auf die Colts zu. Vor der Saison musste die Franchise den Tod ihres Besitzers Jim Irsay verkraften. Irsay war ein Besitzer, der aktiv in die Entwicklung seines Teams eingriff, die Personalpolitik durchaus mitbestimmte – gemeinsam mit General Manager Chris Ballard. Nun hat seine Tochter Carlie Irsay-Gordon von Papa Jim als CEO übernommen. Und gleich in ihrem ersten Jahr nickte sie einen Deal ab, der Papa Jim gewaltig gefallen hätte – den Trade für Sauce Gardner. Mit zwei Erstrunden-Picks ein heftiger Preis, aber getreu seinem Motto "All Chips in".

Das klassische Mittelfeld-Team Colts hat sich mittlerweile in einen ernsthaften Playoff-Anwärter entwickelt.

Colts legen sich auf Jones auf Jahre hinaus fest Mit dem Trade haben sich die Colts aber auch auf Jones als Quarterback für die kommenden Jahre festgelegt - etwas, das vor seiner aktuellen Karriere-Saison keiner geglaubt hätte. Und das vor ziemlich genau einem Jahr nach einem Spiel in Deutschland niemandem nur ansatzweise denkbar erschien.