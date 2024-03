Houston Texans: All-In im zweiten Stroud-Jahr

Die Houston Texans haben in den ersten Tagen der Free Agency tief ins Portmonee gegriffen. Die Marschrichtung scheint klar zu sein: Mit Quarterback C.J. Stroud soll das Team den nächsten Schritt gehen.

Und nun, gut ein Jahr später, will Casserio die Texans scheinbar erneut richtungsweisend lenken - und investiert eine ganze Menge Ressourcen in der Free Agency. Die Verpflichtungen sind dabei aktuell noch nicht offiziell von der Team-Seite bekanntgegeben, aber von NFL-Insidern übereinstimmend bestätigt.

Die Texans zählten zu den positiven Überraschungsteams der Saison. Der Rookie-Jahrgang um die Aushängeschilder C.J. Stroud (Quarteraback) und Will Anderson Jr (Defensive End) führte das Team unter der Leitung des neuen Head Coaches DeMeco Ryans bis in die Divisional Round.

Viel Verstärkung für die Defensive

Besonders in der Defensive rüsteten die Texans nach. Im Pass Rush zählen Danielle Hunter (Zweijahres-Deal, Maximal-Gehalt: 49 Millionen US-Dollar (48 garantiert) und Denico Autry (Zweiajhres-Deal, Maximal-Gehalt: 20 Millionen US-Dollar (zehn garantiert) zu den neuen Assen im Ärmel.

Beim 29 Jahre alten Hunter ist der Name Programm. Der Quarterback-Jäger sammelte verganene Saison 16,5 Sacks und kommt in seiner langen Karriere (acht Spielzeiten für die Vikings) auf 87,5 Sacks. Zusammen mit Anderson Jr. kann er künftig ein athletisches Pass-Rush-Duo über die Außen bilden.

Der erfahrene Autry (33 Jahre alt) kommt von Divisions-Konkurrent Tennessee und bringt eine enorme Positionsflexibilität in der Defensive Line mit. Laut "USA Today Sports" setzten die Texans bei knapp 20 Prozent ihrer Defensiv-Snaps auf Stunts in der Defensive Line (in der Regel bedeutet ein Stunt, dass zwei Defensive Liner "kreuzen" und die Aufgaben des jeweiligen Mitspielers übernehmen).