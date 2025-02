Houston Texans: NFL zieht Strafe wegen Schiedsrichterkritik zurück

Nachdem zwei Strafen für Roughing the Passer zwei Chiefs-Drives am Leben gehalten und zu insgesamt zehn Punkten geführt hatten, tobte Mixon: "Man darf es niemals den Schiris überlassen. Jeder sieht es. Wenn es darauf ankommt, darf man ihnen nicht die Chance geben. Aber kein Problem."

Nach dem 14:23 der Houston Texans in den Divisional Playoffs bei den Chiefs machten Running Back Joe Mixon und Defensive End Will Anderson ihrem Ärger Luft.

Dass die Kansas City Chiefs in der NFL von den Schiedsrichtern bevorzugt würden, ist ein Vorwurf, der sich vor allem unter Fans in der vergangenen Saison manifestiert hat.

Die NFL zieht die Strafen gegen Joe Mixon und Will Anderson zurück. Die beiden Spieler der Houston Texans hatten die Schiedsrichter subtil kritisiert und wurden dafür ursprünglich mit einer Geldstrafe belegt.

Schiedsrichter-Kritik: Andersons und Mixons Einspruch wird stattgegeben

Bereits kurz danach belegte die Liga die beiden Spieler mit einer Geldstrafe. Je 25.000 Dollar sollten die beiden Texans-Stars bezahlen.

Dagegen legten sie fristgerecht Einspruch ein - dem nun stattgegeben wurde. In einer persönlichen Mitteilung des Einspruchsbeauftragten der NFL, Chris Palmer, an Joe Mixon heißt es: "Bei der Anhörung haben wir verstanden, was Sie mit Ihren Aussagen verdeutlichen wollten."