Im Laufspiel der Houston Texans wird der verletzte Joe Mixon schmerzlich vermisst. Eigentlich sollte es beim Playoff-Aspiranten längst Neuigkeiten über dessen Genesung geben – doch nun räumte Nick Caserio ein: Auch bei den Texans herrscht Ratlosigkeit.

Wenn die Houston Texans gerade eines bräuchten, dann einen Spieler wie Joe Mixon.

Eigentlich sind die Texaner nach dem miesen NFL-Saisonstart mit drei Niederlagen am Stück inzwischen mit einer 5-5-Bilanz wieder gut im Playoff-Rennen. Doch im Laufspiel hapert es: 107 Rushing Yards pro Spiel und bislang insgesamt 5 Rushing Touchdowns sind ligaweit unterdurchschnittliche Werte.

Der Ex-Pro-Bowler Mixon fehlt an allen Ecken und Enden: Vergangene Saison kam der Running Back auf 1.016 Rushing Yards und 11 erlaufene Touchdowns. Doch dann zog er sich in der Offseason eine Fußverletzung zu, die ihn die bisherigen 11 Wochen zum Zuschauen verdammte.

Head Coach Nick Caserio kündigte zum Saisonstart an, dass es "nach ein paar Wochen" sicherlich Neuigkeiten zu einem Mixon-Comeback geben würde. Doch noch immer herrscht in Houston dazu Ratlosigkeit.