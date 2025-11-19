DIE HIGHLIGHTS DER NFL AUF JOYN
Houston Texans: Joe Mixon - der rätselhafte Fall
- Veröffentlicht: 19.11.2025
- 19:53 Uhr
- ran.de
Im Laufspiel der Houston Texans wird der verletzte Joe Mixon schmerzlich vermisst. Eigentlich sollte es beim Playoff-Aspiranten längst Neuigkeiten über dessen Genesung geben – doch nun räumte Nick Caserio ein: Auch bei den Texans herrscht Ratlosigkeit.
Wenn die Houston Texans gerade eines bräuchten, dann einen Spieler wie Joe Mixon.
Eigentlich sind die Texaner nach dem miesen NFL-Saisonstart mit drei Niederlagen am Stück inzwischen mit einer 5-5-Bilanz wieder gut im Playoff-Rennen. Doch im Laufspiel hapert es: 107 Rushing Yards pro Spiel und bislang insgesamt 5 Rushing Touchdowns sind ligaweit unterdurchschnittliche Werte.
Der Ex-Pro-Bowler Mixon fehlt an allen Ecken und Enden: Vergangene Saison kam der Running Back auf 1.016 Rushing Yards und 11 erlaufene Touchdowns. Doch dann zog er sich in der Offseason eine Fußverletzung zu, die ihn die bisherigen 11 Wochen zum Zuschauen verdammte.
Head Coach Nick Caserio kündigte zum Saisonstart an, dass es "nach ein paar Wochen" sicherlich Neuigkeiten zu einem Mixon-Comeback geben würde. Doch noch immer herrscht in Houston dazu Ratlosigkeit.
Nick Caserio: Weiter "keine Klarheit" zu Mixon-Comeback
Im "Sports Radio 610" wurde Caserio nun auf die Funkstille zu Mixon angesprochen: "Es ist nicht so, dass ich da ausweichen möchte, es ist einfach eine sehr unklare Situation. Joe arbeitet daran. Es gab Zeiten, in denen er Fortschritte machte und andere Zeiten, in denen die Genesung stagnierte", erklärte der Head Coach: "So langsam schreitet die Saison voran, aber ich möchte in keiner Form irgendwelche Erwartungen schüren."
Stattdessen die bittere Caserio-Ansage: "Vor einem Monat habe ich gesagt, wir wüssten in drei oder vier Wochen mehr. Aber ich sehe nicht, dass wir im Moment etwas mehr Klarheit hätten."
Der Texans-Coach betonte allerdings, dass dies kein Vorwurf in irgendeine Richtung sei, sondern "die Realität der Situation".
Mixon zog sich seine Fußverletzung zu Beginn der Training Camps zu. Er wurde von den Texans damals allerdings auf die Liste für nicht-Football-bezogene Verletzungen gesetzt.
Noch immer gibt es keine genaue Information, an welcher Verletzung der 29-Jährige laboriert und wie er sich diese zuzog.
Die einzige Gewissheit: Das Warten auf Mixon geht weiter.