NFL - Detroit Lions: Quarterback Jared Goff nimmt Schuld für Amon-Ra St. Browns schlechte Leistung auf sich
- Veröffentlicht: 19.11.2025
- 19:58 Uhr
- Tobias Wiltschek
Amon-Ra St. Brown erlebte gegen die Eagles einen schwachen Abend. Sein Quarterback aber nimmt ihn in Schutz und übernimmt selbst die Verantwortung für die schlechten Statistiken seines Receivers.
Laut Statistik hat Amon-Ra St. Brown am vergangenen Wochenende das bislang schlechteste Spiel eines Wide Receivers in dieser Saison abgeliefert.
Nur zwei von zwölf Pässen fing der Deutsch-Amerikaner im Spiel seiner Detroit Lions bei der 9:16-Niederlage gegen den aktuellen Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles.
So wenige Pässe hat laut "Pro Football Talk" in dieser Spielzeit noch kein Receiver gefangen, der mindestens zwölf Mal angespielt wurde.
Wer nun aber erwartet hatte, dass der 26-Jährige dafür hart kritisiert wurde, sieht sich getäuscht. Das Gegenteil war sogar der Fall. Quarterback Jared Goff jedenfalls lobte seinen Passempfänger. „Er spielt gut", sagte Goff über St. Brown bei "97.1 The Ticket" und nahm die Verantwortung für die miserable Statistik auf sich.
Wegen St. Brown: Goff zeigt sich selbstkritisch
"Ich muss Wege finden, ihm den Ball in den freien Raum zu spielen, und in solchen Situationen präziser sein", erklärte der 31-Jährige, der jedoch keinen Grund zur Beunruhigung sieht: "Ich habe das in meiner Karriere schon oft gemacht, daher mache ich mir keine Sorgen. Letzte Woche lief es nicht so gut, aber davor gab es meiner Meinung nach keine Probleme."
Die nächste Chance, es wieder besser zu machen, hat das Duo schon in ein paar Tagen.
Am Sonntag empfangen die Lions ab 19 Uhr die New York Giants.