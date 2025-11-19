Amon-Ra St. Brown erlebte gegen die Eagles einen schwachen Abend. Sein Quarterback aber nimmt ihn in Schutz und übernimmt selbst die Verantwortung für die schlechten Statistiken seines Receivers.

Von Tobias Wiltschek

Laut Statistik hat Amon-Ra St. Brown am vergangenen Wochenende das bislang schlechteste Spiel eines Wide Receivers in dieser Saison abgeliefert.

Nur zwei von zwölf Pässen fing der Deutsch-Amerikaner im Spiel seiner Detroit Lions bei der 9:16-Niederlage gegen den aktuellen Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles.

So wenige Pässe hat laut "Pro Football Talk" in dieser Spielzeit noch kein Receiver gefangen, der mindestens zwölf Mal angespielt wurde.

Wer nun aber erwartet hatte, dass der 26-Jährige dafür hart kritisiert wurde, sieht sich getäuscht. Das Gegenteil war sogar der Fall. Quarterback Jared Goff jedenfalls lobte seinen Passempfänger. „Er spielt gut", sagte Goff über St. Brown bei "97.1 The Ticket" und nahm die Verantwortung für die miserable Statistik auf sich.