Cleveland Browns: Shedeur Sanders reagiert auf den Einbruch in sein Haus
- Aktualisiert: 19.11.2025
- 20:12 Uhr
- ran.de
Während Shedeur Sanders am vergangenen Wochenende in der NFL debütierte, brachen Diebe in sein Haus ein. Nun hat er über diesen Schock gesprochen.
Shedeur Sanders hat erstaunlich gelassen auf den Einbruch in sein Haus am vergangenen Sonntag reagiert.
"Ich bin jetzt in einer mentalen Verfassung, in der mich nicht mehr viel aus der Ruhe bringen kann", sagte der Quarterback-Rookie der Cleveland Browns am Mittwoch in einer Medienrunde.
Außerdem, so erzählte er erleichtert, "wurde mir ja nichts von meinem Schmuck gestohlen" - und lachte dabei.
Dabei handelte es sich bei dem Einbruch um keine Lappalie. Laut Polizeiangaben wurden dem 23-Jährigen von Dieben Gegenstände im Wert von etwa 200.000 US-Dollar entwendet.
Laut einer Pressemitteilung des Medina County Sheriff's Office drangen drei Verdächtige am Sonntagabend gegen 18:46 Uhr in das Haus des Spielmachers ein. Überwachungskameras zeichneten dabei auf, wie das Trio verschiedene Bereiche des Hauses betrat und wieder verließ.
Die Verdächtigen trugen Masken und Handschuhe und entfernten sich nach zwölf Minuten wieder vom Tatort.
Sanders verpatzt NFL-Debüt
Der Vorfall, der von der Polizei untersucht wird, ereignete sich, während Sanders im Spiel der Browns gegen die Baltimore Ravens sein NFL-Debüt gab.
Der 144. Pick im vergangenen Draft kam in der zweiten Halbzeit für den eigentlichen Starter Dillon Gabriel ins Spiel, der nach einer Gehirnerschütterung nicht mehr weitermachen konnte. Die Leistung von Sanders bei seiner Premiere war dabei aber alles andere als optimal.
In den vergangenen zwölf Monaten kam es zu unzähligen Einbrüchen in Häuser von Top-Sportlern, darunter Luka Doncic, Joe Burrow, Patrick Mahomes und Travis Kelce.