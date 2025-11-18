Während Shedeur Sanders am vergangenen Wochenende in der NFL debütierte, brachen Diebe in sein Haus ein. Nun hat er über diesen Schock gesprochen.

Shedeur Sanders hat erstaunlich gelassen auf den Einbruch in sein Haus am vergangenen Sonntag reagiert.

"Ich bin jetzt in einer mentalen Verfassung, in der mich nicht mehr viel aus der Ruhe bringen kann", sagte der Quarterback-Rookie der Cleveland Browns am Mittwoch in einer Medienrunde.

Außerdem, so erzählte er erleichtert, "wurde mir ja nichts von meinem Schmuck gestohlen" - und lachte dabei.

Dabei handelte es sich bei dem Einbruch um keine Lappalie. Laut Polizeiangaben wurden dem 23-Jährigen von Dieben Gegenstände im Wert von etwa 200.000 US-Dollar entwendet.