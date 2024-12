Wide Receiver Tank Dell hat sich bei einem Touchdown-Catch gegen die Kansas City Chiefs womöglich schwer verletzt. Ihm droht zum zweiten Mal in Folge ein vorzeitiges Saisonende. Quarterback CJ Stroud brach in Tränen aus.

Es sah zunächst nach einem Grund zum Feiern für die Houston Texans aus: Tank Dell fing im dritten Viertel der NFL-Partie gegen die Kansas City Chiefs einen 30-Yards-Pass von Quarterback CJ Stroud für einen Touchdown zum zwischenzeitlichen 16:17.

Doch nach dem Catch blieb Dell am Boden liegen und hielt sich am Knie. Der Grund: Während des Touchdowns wurde Dells linkes Bein unter seinem Teamkollegen Jared Wayne eingeklemmt. In den Zeitlupen wurde deutlich, wie sein linkes Knie in einem unnatürlichen Winkel abgeknickt wurde.

Während Dell anschließend an der Endzone behandelt wurde, versammelten sich seine Mitspieler um den 25-Jährigen, um für ihn zu beten. Quarterback CJ Stroud brach in Tränen aus.

Dell wurde mit einem Cart aus dem Innenraum des Stadions und schließlich in eine Klinik gebracht. Laut "NBC" wurde sein komplettes Bein dort in eine Luftkammer-Schiene gelegt, die insbesondere bei Verdacht auf Brüche und schwere Knieverletzungen verwendet werde.

Wie Head Coach DeMeco Ryans nach dem Spiel in einer Presserunde bestätigte, wird Dell über Nacht im Krankenhaus in Kansas City bleiben.

Bereits die vergangene Saison endete für ihn vorzeitig, nachdem er sich am 13. Spieltag einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte.