Wide Receiver Tank Dell hat sich bei einem Touchdown-Catch gegen die Kansas City Chiefs schwer verletzt. Head Coach DeMeco Ryans bestätigt nun, dass dem Passempfänger der Houston Texans die Kniescheibe rausgesprungen ist.

Bei Tank Dell haben sich die Befürchtungen bestätigt, was die Schwere der Verletzung angeht. Dem Wide Receiver der Houston Texans ist die linke Knieschebe herausgesprungen, wie Head Coach DeMeco Ryans am Montag gegenüber Reportern bestätigte.

Damit einher gehen ein Kreuzbandriss und weitere Verletzungen, wie NFL-Insider Ian Rapoport von "NFL Network" berichtet. Dell soll nun operiert werden, ihm droht eine lange Ausfallzeit. Wie der Experte weiter berichtet, könnte der Wide Receiver so lange ausfallen, dass er auch noch den Beginn der nächsten Saison verpasst.

Die Verletzung passierte, als Dell im dritten Viertel der NFL-Partie gegen die Kansas City Chiefs einen 30-Yards-Pass von Quarterback CJ Stroud für einen Touchdown zum zwischenzeitlichen 16:17 fing.

Doch nach dem Catch blieb Dell am Boden liegen und hielt sich am Knie. Der Grund: Während des Touchdowns wurde Dells linkes Bein unter seinem Teamkollegen Jared Wayne eingeklemmt. In den Zeitlupen wurde deutlich, wie sein linkes Knie in einem unnatürlichen Winkel abgeknickt wurde.

Während Dell anschließend an der Endzone behandelt wurde, versammelten sich seine Mitspieler um den 25-Jährigen, um für ihn zu beten. Quarterback CJ Stroud brach in Tränen aus.

Dell wurde mit einem Cart aus dem Innenraum des Stadions und schließlich in eine Klinik gebracht. Laut "NBC" wurde sein komplettes Bein in eine Luftkammer-Schiene gelegt, die insbesondere bei Verdacht auf Brüche und schwere Knieverletzungen verwendet wird.