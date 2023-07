Im vorangegangenen Training am Freitag legte Richardson, der alle Snaps mit der First Team Offense absolvierte, Receiver Alec Pierce bei einem Sieben-gegen-Sieben einen starken Touchdown auf.

Josh Downs, der einen Tag nach Richardson in Runde drei zu den Colts ging, ist von seinem Passgeber auf jeden Fall begeistert. "Er dreht mal kurz sein Handgelenk und der Ball fliegt 60 Meter weit", wird Downs auf der Colts-Website zitiert.

Der neue Head Coach Shane Steichen zeigte sich ebenfalls angetan ob der Leistungen des Spielmachers.

"Das Wichtigste ist, dass wir nicht einfach nur dastehen und uns zurücklehnen, wenn nichts frei ist. Sie haben das ziemlich gut hinbekommen nach dem Motto: 'Oh, lasst uns rennen und diese Spielzüge kreieren, denn so wird es im Spiel auch sein'", so Steichen.