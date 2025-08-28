Anthony Richardson , der beim NFL Draft 2023 der Nummer-4-Pick gewesen ist und bislang durchwachsene Leistungen zeigte, bekam Konkurrenz durch Neuzugang Daniel Jones .

Daniel Jones wurde zum neuen Starting-Quarterback der Indianapolis Colts ernannt. Offensive Tackle Bernhard Raimann sprach mit ran über seine Eindrücke von Jones und die schwierige Situation von Anthony Richardson.

Jones ist im Jahre 2019 der Nummer-6-Pick der New York Giants gewesen, doch auch seine Leistungen waren in den sechs Jahren schwankend. Im November 2024 erfolgte die Trennung. Nach einer kurzen Zwischenstation als Backup bei den Minnesota Vikings kam er im März 2025 bei den Colts unter. Der 28-Jährige unterzeichnete einen Einjahres-Vertrag über 14 Millionen US-Dollar.

Dienstag fiel die Entscheidung: Head Coach Shane Steichen ernannte Jones zum Starting-Quarterback für die Saison 2025: "Ich habe Vertrauen in seine Fähigkeiten." Offensive Coordinator Jim Bob Cooter bezeichnet Jones als einen "erfahrenen Quarterback, der viel Football gespielt hat."

Unter den Fans der Colts löste die Quarterback-Entscheidung viel Unmut aus. Teilweise wurde sogar von einer "Schande" geschrieben.

Der Österreicher Bernhard Raimann, der kürzlich einen Vertrag über vier Jahre und 100 Millionen US-Dollar unterzeichnete, muss als Offensive Tackle den Quarterback beschützen.

Im Interview mit ran äußerte er sich sehr positiv über den neuen Starting-Quarterback. "Daniel Jones ist ein super Typ, ein echter Profi. Er ist neu dazugestoßen, hat sich allen vorgestellt und sich Zeit genommen. Die Offensive Line lud er zum Abendessen ein. Er hat also gleich versucht, diese Verbindung aufzubauen", sagte Raimann.

"Daniel ist echt intelligent und kann die Offense gut anführen. Er ist auch athletischer als vermutlich viele Leute ihm zutrauen. Wir vertrauen ihm voll. Ich glaube, dass das eine richtig gute Saison wird."