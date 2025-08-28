Anzeige
NFL

Indianapolis Colts: Bernhard Raimann schwärmt von Daniel Jones - "ein echter Profi"

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 20:19 Uhr
  • Oliver Jensen

Daniel Jones wurde zum neuen Starting-Quarterback der Indianapolis Colts ernannt. Offensive Tackle Bernhard Raimann sprach mit ran über seine Eindrücke von Jones und die schwierige Situation von Anthony Richardson.

von Oliver Jensen,

Die Indianapolis Colts starteten die Saisonvorbereitung mit einem offenen Quarterback-Duell.

Anthony Richardson, der beim NFL Draft 2023 der Nummer-4-Pick gewesen ist und bislang durchwachsene Leistungen zeigte, bekam Konkurrenz durch Neuzugang Daniel Jones.

Jones ist im Jahre 2019 der Nummer-6-Pick der New York Giants gewesen, doch auch seine Leistungen waren in den sechs Jahren schwankend. Im November 2024 erfolgte die Trennung. Nach einer kurzen Zwischenstation als Backup bei den Minnesota Vikings kam er im März 2025 bei den Colts unter. Der 28-Jährige unterzeichnete einen Einjahres-Vertrag über 14 Millionen US-Dollar.

Dienstag fiel die Entscheidung: Head Coach Shane Steichen ernannte Jones zum Starting-Quarterback für die Saison 2025: "Ich habe Vertrauen in seine Fähigkeiten." Offensive Coordinator Jim Bob Cooter bezeichnet Jones als einen "erfahrenen Quarterback, der viel Football gespielt hat."

Unter den Fans der Colts löste die Quarterback-Entscheidung viel Unmut aus. Teilweise wurde sogar von einer "Schande" geschrieben.

Der Österreicher Bernhard Raimann, der kürzlich einen Vertrag über vier Jahre und 100 Millionen US-Dollar unterzeichnete, muss als Offensive Tackle den Quarterback beschützen.

Im Interview mit ran äußerte er sich sehr positiv über den neuen Starting-Quarterback. "Daniel Jones ist ein super Typ, ein echter Profi. Er ist neu dazugestoßen, hat sich allen vorgestellt und sich Zeit genommen. Die Offensive Line lud er zum Abendessen ein. Er hat also gleich versucht, diese Verbindung aufzubauen", sagte Raimann.

"Daniel ist echt intelligent und kann die Offense gut anführen. Er ist auch athletischer als vermutlich viele Leute ihm zutrauen. Wir vertrauen ihm voll. Ich glaube, dass das eine richtig gute Saison wird."

Richardson ist "über die Jahre ein sehr guter Freund geworden"

Gleichwohl fühlt der 27-Jährige mit Richardson mit. "Das ist sehr schade. Aber es ist Teil des Geschäfts. Man kann in einer Woche der Held sein und in der anderen Woche seinen Job verlieren. Das gehört einfach dazu. Er ist über die Jahre ein sehr, sehr guter Freund geworden. Man unterstützt ihn so gut es geht."

Raimann glaubt, "dass er entweder hier oder woanders noch eine Chance bekommt. Dann kann er wieder zeigen, was er kann. Aber in der Zwischenzeit ist er sehr professionell damit umgegangen. Er arbeitet weiterhin sehr, sehr stark an sich und versucht, zu helfen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass er sich noch beweisen kann."

