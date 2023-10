Obendrein setzte "Indy" den ligaweiten Leader in Rushing Yards und Rushing Touchdowns der Saison 2021 wegen einer nicht erst neu aufgebrochenen Knöchelverletzung auf die PUP-Liste, womit Taylor in den ersten vier Wochen zum Zuschauen verdammt war.

Denn die Einigung mit Jonathan Taylor kam für Beobachter und Experten quasi aus dem Nichts. Wochen- und monatelang hatte vielmehr so ziemlich alles darauf hingedeutet, dass sich die Wege zeitnah trennen würden.

Das Tischtuch schien zerschnitten. Doch stattdessen steht seit gut einer Woche ein neuer Dreijahresvertrag über 42 Millionen US-Dollar, der den 24-Jährigen bis nach der Saison 2026 an die Colts bindet.

Geholfen hat offenbar auch der Kniff, Taylor via PUP-Liste aus dem Verkehr zu ziehen. So hätten beide Seiten dadurch Zeit gefunden, um sich darüber klar zu werden, wie es weitergehen soll.

Demnach hatten auf Franchise-Seite vier Personen besonderen Anteil an Taylors Sinneswandel: General Manager Chris Ballard, Head Coach Shane Steichen, Neu-Quarterback Anthony Richardson und Running Back Zack Moss.

Nicht wirklich. Wie Taylor und die Colts wirklich wieder zusammenfanden, zeigt "ESPN" in einem bemerkenswerten Bericht auf, dem die Aussagen mehrerer Quellen aus dem Team und dem Lager des Profis zugrunde liegen.

War also alles nur ein Schmierentheater für die Öffentlichkeit? Um für ein bisschen Unterhaltung zu sorgen, während im Hintergrund bereits alles für eine gemeinsame Zukunft geplant wurde?

Einen wichtigen ersten Schritt machte dann Chris Ballard. Der GM hatte sich mit Taylors Berater Malki Kawa zuvor verbal in die Haare bekommen. Via Social Media teilten beide für alle sichtbar Nettigkeiten aus.

Auch die Meetings liefen ohne ihn ab, heißt es. Dies soll allerdings so vereinbart gewesen sein. Bei den Heimspielen ließ sich Taylor ebenso wenig blicken.

Doch schließlich sei Ballard wieder auf Kawa zugegangen, um das Eis zu brechen. Dabei sei ihm zuvor mehrmals mitgeteilt worden, dass Taylor nicht mehr für die Colts spielen wolle. Ballards ausgestreckte Hand in Richtung des Agenten soll der Anfang des Umdenkens gewesen sein.

Etwa auch hinsichtlich Richardson, der Taylor wie Steichen zum Staunen gebracht hat. "Ich möchte für A.R. da sein. Ich möchte in der Lage sein, ihm dabei zu helfen, in Zukunft weiter zu wachsen. Er ist die Zukunft dieser Organisation", wird der Running Back zitiert.

Und nicht nur der neue, aber nun vorerst verletzt fehlende Signal Caller überzeugte bei den Colts. Taylors Stellvertreter Zack Moss lieferte starke Zahlen: In seinen drei Einsätzen vor der aufsehenerregenden Unterschrift brachte er 280 Rushing Yards für einen Touchdown und 42 Receiving Yards für einen Touchdown zustande.

Taylor will nicht ohne neuen Vertrag auflaufen

Fehlte nur noch der finale Tusch. Vor dem Auftritt gegen die Los Angeles Rams in Week 4 soll Ballard auf das Taylor-Lager zugegangen sein und erklärt haben, die Colts seien offen für einen neuen Vertrag. Im Hintergrund wurde also offenbar fleißig verhandelt, während der Ballträger am 4. Oktober wieder ins Training einstieg.

Am Tag darauf versuchte sich Taylor auf einem Pressetermin nicht in die Karten schauen zu lassen. Auf seine Zukunft angesprochen, habe er nur geantwortet: "Aktuell bin ich hier." Doch schon einen weiteren Tag später sei alles in trockenen Tüchern gewesen.

Die Colts sollen sich gestreckt haben, um die Einigung noch vor dem Spiel gegen die Titans zu erzielen. Denn Taylor habe klargestellt, dass er ohne einen neuen Vertrag nicht auflaufen würde.

Sein Saisondebüt verlief dann aber noch verhalten: Sechsmal bekam er den Ball in die Hände gedrückt und erlief dabei 18 Yards, bei einem Catch kam Taylor 16 Yards weit. Wichtiger waren in diesen Tagen aber eben andere Zahlen.

Um das scheinbar Unmögliche doch noch möglich zu machen. Ob die Story wirklich ein Happy End bekommt, muss sich aber erst in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren zeigen.