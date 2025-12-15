Gute Nachricht für den deutschen Football: Ein Spieler der Hamburg Sea Devils schafft es in das IPP-Program der NFL. Erfreuliche Nachrichten für Football-Deutschland: Die NFL hat ihren Kader für das International Player Pathway Program (IPP) 2026 verkündet – und wieder hat es ein Spieler aus der Bundesrepublik in die Auswahl geschafft. Felix Lepper, seines Zeichens Offensive Lineman bei den Hamburg Sea Devils, wurde von den Verantwortlichen der besten Football-Liga der Welt ausgewählt, um sich in den kommenden Monaten in den USA zu beweisen.

Lepper, der mit einer Größe von 2,08 Metern und einem Gewicht von 143 Kilogramm stattliche Maße vorzuweisen hat, spielt erst seit kurzem für die Sea Devils. Der 23-Jährige hatte seine Laufbahn 2019 bei den Göttingen Generals begonnen, nach Stationen bei der Fork Union Military Academy, den Leipzig Kings und den Berlin Thunder landete er 2024 schließlich in Hamburg.

