NFL - Dallas Cowboys: Owner Jerry Jones nach Pleite am Boden - "Das habe ich nicht erwartet"
- Aktualisiert: 16.12.2025
- 10:16 Uhr
- ran.de
Die Dallas Cowboys können sich die NFL-Playoffs quasi abschminken. Owner Jerry Jones und Quarterback Dak Prescott sind am Boden.
Große Enttäuschung bei den Dallas Cowboys. Nach der 26:34-Pleite gegen die Minnesota Vikings im Sunday Night Game des 15. NFL-Spieltags muss "America's Team" seine Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Playoffs quasi begraben.
Zwar ist die Franchise drei Spieltage vor dem Ende der Regular Season noch nicht offiziell eliminiert, die Wahrscheinlichkeit auf die Postseason beträgt aber nur noch ein Prozent.
Bereits vor dem Spiel gegen die Vikings war klar, dass die Cowboys einen Sieg brauchen – doch der gelang gegen das bereits ausgeschiedene Team aus Minnesota nicht.
"Wir hätten nie gedacht, dass wir drei Spiele vor dem Ende in einer solchen Lage sein und so weit zurückliegen würden", zeigte sich Owner Jerry Jones nach der Partie deprimiert.
Jones und Prescott tief deprimiert
Weiter führte er aus: "Das ist sehr enttäuschend. Ich bin natürlich sehr enttäuscht für unsere Fans. Ich bin enttäuscht für die Spieler. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, wir könnten das Spielfeld betreten und auf beiden Seiten des Balls eine bessere Leistung zeigen. Minnesota hat heute auf beiden Seiten des Balls den besten Job gemacht."
Am Boden war nach der Partie auch Quarterback Dak Prescott. "Es ist beschissen", sagte der Spielmacher und bezeichnete den Sonntag als eine der schwersten Niederlagen seiner Karriere.