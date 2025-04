Isaiah Bond: Draft-Prospect stellt sich nach Haftbefehl wegen sexueller Nötigung der Polizei

Wide Receiver Isaiah Bond hat sich wegen eines offenen Haftbefehls der Polizei in Frisco im Bundesstaat Texas gestellt. Gegen den 21- Jährigen besteht der Verdacht der sexuellen Nötigung.

Gut zwei Wochen vor dem NFL Draft 2025 hat sich Wide Receiver Isaiah Bond in der texanischen Stadt Frisco der Polizei gestellt.

Gegen den 21-Jährigen gab es einen offenen Haftbefehl wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung.

Inzwischen wurde Bond, der für den Draft angemeldet ist, aber gegen eine Kaution in angeblicher Höhe von 25.000 US-Dollar wieder freigelassen und beteuerte in einem Statement seine Unschuld.

"In Bezug auf die gegen mich erhobene Anschuldigung wäre ich dankbar für die Zeit und Gelegenheit, mich zu verteidigen und zu beweisen, dass die Behauptungen offensichtlich falsch sind", hieß es in der Erklärung Bonds, "ich arbeite uneingeschränkt mit den Behörden zusammen und werde mich weiterhin aktiv an den Ermittlungen beteiligen. Leider erweisen sich solche Behauptungen ohne umfassende Überprüfung als schädlich für alle Beteiligten".